潛力巨？Sony押注非洲電玩行業　冀擴大PlayStation當地影響力

外媒報道，索尼(Sony)正對非洲的電玩行業進行大膽押注。位於南非開普敦的電玩工作室Carry1st透露，Sony已透過Sony Innovation Fund創投部門，向Carry1st投資一筆未公開的資金。

成立於2018年的Carry1st，專門為非洲玩家開發主要以社交及休閒益智為基礎的手機遊戲。該交易是一項策略性投資，兩家公司將在一系列商業機會上進行合作，目前雙方合作正處於探索階段，合作的其中一方面是，幫助Sony擴大PlayStation在非洲的影響力。

Carry1st行政總裁兼聯合創辦人Cordel Robbin-Coker表示，與Sony Innovation Fund的談判約在8至九個月前開始，他向Sony推銷的是，非洲是下一個視頻遊戲增長的大市場。「像Sony這樣的大公司在一線及二線市場擁有強大立足點，其開始思考下一個十億用戶及遊戲玩家將來自哪裏，我們的觀點是，非洲是一個主要市場。」他指，堅信非洲的遊戲機商機被低估，並列舉尼日利亞、摩洛哥和阿爾及利亞等國家的遊戲機採用率正大幅上升。

Sony正進入一個增長潛力巨大的新興遊戲市場。根據Carry1st和創投公司Konvoy的研究，撒哈拉以南非洲地區的遊戲產業，預計將在2024年首次錄得超過10億美元收入。

Robbin-Coker又指，許多非洲遊戲玩家在「灰色市場」購買遊戲機，換句話說，是由海外進口遊戲機，並在當地轉售。