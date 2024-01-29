投委會：培養子女數碼理財素養　可以點做？

如今的新世代，無論學習、娛樂、購物也常常會接觸到大量網絡資訊，有關資訊對他們生活的影響日益增加。作為家長，除了要小心控制子女上網的時間外，也需要從小培養子女的數碼理財素養，向他們傳遞網絡安全訊息，引導他們智用網絡。

網絡世界真假難分，存在網絡陷阱如詐騙、資訊安全風險、不良資訊或不當行為，以下是一些有機會發生在兒童及少年身上的騙案例子:

• 網上購物及付款後，收不到貨品，賣方失聯。

• 聊天室見到有人低價出售遊戲帳戶，到便利店充值到賣家帳戶，最後賣方音信全無。

• 在網上遊戲登入玩家發出的遊戲邀請連結，不虞有詐在假網站以父母的信用卡資料註册帳號，最終造成金錢損失。

• 在網站或交友軟件輕信網友，下載惡意程式被盜取個人資料，或被引誘發送私密照片後再被勒索金錢。

• 透過在網站按Like或留言扮買貨以賺取佣金，最終無法取回款項或佣金。

要避免新世代跌入網絡陷阱，家長除了要主動了解子女的上網習慣和網上社交圈子外，也要是向他們傳遞網絡安全訊息，提醒子女網絡世界會有騙徒出沒，要時刻保持警惕，好好保護自己，以下是一些可與子女分享的網絡安全要點：

1. 網上購物先取父母允許

網上購物前必須先徵求父母同意，不可隨便使用父母的信用卡網購或下載付費的應用程式及音樂。如要網購，應光顧官方平台或信譽良好的賣家，盡量安排當面交收或貨到付款。

2. 網上交友要保持警覺

不應隨意接受陌生人的好友邀請，時刻保持警覺，勿輕信初相識的網友，以及隨便發送自己的私密照片。

3. 勿隨意透露個人資料

對於錢銀往來以及自己或家人的個人資料，特別是證件號碼和銀行戶口資料，一定要非常小心處理，切勿隨意提供，以免蒙受金錢損失。

4. 學習辨識網絡陷阱及騙局

騙徒手法及網絡陷阱層出不窮，家長應多與子女了解最新的網絡資訊，教導他們辨別和應對網上不良資訊和詐騙陷阱，防患未然。