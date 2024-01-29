調查：經濟學家料內地通縮壓力持續至2024年中

外媒報道，由於需求疲軟以及房地產危機持續削弱經濟信心，內地通縮壓力可能會持續至少六個月。

外媒最新向19名經濟學家進行調查，有12名表示，衡量整體經濟價格的國內生產總值平減指數(GDP deflator)預計將至少再下降兩個季度。該指標用來衡量名義與實際國內生產總值(GDP)增長之間的差異，已經在過去三個季度出現下降，如在6月之前持續下降，將創自1999年以來最長的連續下降紀錄。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆(Raymond Yeung)表示，「罪魁禍首是房地產低迷。」他預計，該指數還將再出現兩個季度下滑。「家庭對房地產缺乏信心，他們不確定物業是否能保值，需要當局的保證。」

在另一項調查中，經濟學家輕微上調對內地未來幾年的經濟增長預測。根據對66位經濟學家的調查，內地2024年GDP預計將比對上一年增長4.6%，略高於先前預測的4.5%。51位經濟學家對2025年經濟增長中位數預測由4.3%，上調至4.5%。

此外，預計內地今年初消費物價仍將低迷，經濟學家預計本季居民消費價格指數(CPI)將升0.2%，然後逐漸加速。全年CPI預期中位數為1.1%，略低於上次調查的1.4%升幅。