官媒：支持樓市力度料增　首付比例及房貸息率具下調空間

內地不同部門紛紛發聲，支持房地產市場發展。內地官媒引述專家指，內地近期一系列政策釋放了較強烈的正面信號，接下來金融支持房地產的力度及各地政策調整的力度有望進一步加大。

報道引述諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪指，支持各地城市政府和住建部門，「因城施策」進一步優化首付比例、貸款利率等個人住房貸款政策，將成為銀行進一步落地金融支持房地產政策的重要指導及助推劑，未來銀行住房貸款業務的規模將會擴大，借貸需求有望增加。

談及銀行如何做好房地產金融服務，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，銀行對房地產市場的支持主要有三個方面，一是加大力度引導銀行等金融機構「一視同仁」滿足不同所有制房企合理融資需求；二是結構性貨幣政策定向發力，可以考慮增加「保交樓」專項借款額度；三是通過下調居民房貸利率下限等方式，繼續引導利率下行，以降低置業成本。

中指研究院市場研究總監陳文靜指，目前部分城市首付比例和房貸利率仍處於較高水平，如核心一、二線城市首套首付比例最低30%，北京、上海部分區域二套首付比例最低仍為50%，房貸利率仍在4%以上，未來這些城市首付比例和房貸利率仍有一定下調空間。