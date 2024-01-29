富途獲芝交所頒發4項殊榮

證券交易及財富管理金融科技公司富途控股有限公司宣布，旗下子公司富途證券國際(香港)有限公司(下稱富途)榮獲由芝加哥商業交易所(CME Group)所頒發的四項殊榮，印證其在期貨及期權投資領域的影響力和行業定位。

富途獲得芝商所頒發多項投資獎項，包括「Broker Program Key Partner」、「Innovative Broker」、「Option Mover」以及「Influential Broker」，凸顯富途於洐生產品種類供應及服務方面的實力與聲望，致力為環球投資者提供更多高品質、多樣化的靈活投資組合。富途支援多種期貨期權投資類別，包括港股港指、美股期權、ETF和CME期貨期權等，使投資者能夠根據個人計劃靈活做出選擇。同時，為用戶提供卓越的期權交易體驗，包括支持11種組合期權保證金減免、垂直價差等對沖策略。

富途證券國際(香港)有限公司董事總經理是俊峰表示，芝加哥商業交易所高層早前專誠由美國來港舉行2023年度芝商所頒獎典禮，挑選並表揚積極貢獻本地交易市場的金融機構，很高興成為獲獎最多的科技券商。富途在近年市場波動的情況下，不僅為投資者提供多樣化、靈活且富彈性的投資選擇。未來，富途將持續擴展平台的交易品類和提升靈活性，以滿足不同投資需求。同時，計劃與更多的國際交易所合作，共同協力推進香港資本市場發展，成為全球金融領域的佼佼者。