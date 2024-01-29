受Tesla股價拖累 馬斯克首富地位不保！由LVMH CEO取代...

全球富豪榜再次執位！《福布斯》富豪排行榜中，馬斯克(Elon Musk)因旗下電動車生產商特斯拉(Tesla)連日股價下挫，其世界首豪之位，則讓坐予全球最大奢侈品集團路易威登集團(LVMH)主席伯納德(Bernard Arnault)。

外媒報道，特斯拉由於銷售數據增長放緩，股價於上周五(26日)暴跌13%，連帶馬斯克的淨資產減少逾180億美元(約1,404億港元)，至2,045億美元(約1.59萬億港元)；伯納德則受惠路易威登於上周六(27日)的股價上場，個人淨資產飆升236億元(約1,840.8億港元)，至2,078億美元(約1.62萬億港元)，得以重搶全球首富。

目前《福布斯》全球首五名富豪排行依次為伯納德、馬斯克、亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)(淨資產1,813億美元，約1.41萬億港元)、甲骨文(Oracle)聯合創辦人埃里森(Larry Ellison)(淨資產1,422億美元，約1.1萬億港元)、Meta行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)(淨資產1,391億美元，約1.08萬億元）。