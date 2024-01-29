銀禧花園連天台三房複式售835萬　4年帳蝕165萬

特色單位都要蝕讓吸客，火炭銀禧花園連天台複式戶，議價後以835萬元沽出，原業主持貨約4年帳面虧蝕約165萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角民眾大廈高層C室，實用面積約790方呎，三房間隔，望樓景，成交價730萬元，呎價低見約9,241元，創下屋苑近年新低，單位去年11月叫價798萬元，減價68萬元成交，減幅約8.5%。

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九龍區

●中原馮健平稱，荔枝角美孚新邨周日晚連錄4宗買賣，包括6期蘭秀道34號高層C室，實用面積約508方呎，一房間隔，去年8月開價680萬元，最近減至550萬元即獲洽購，遂以505萬元易手，呎價約9,941元，新買家為外區上車客。

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新界區

●中原姚枝榮表示，火炭銀禧花園銀禧閣高層連天台複式戶，實用面積約674方呎，三房間隔，開價約842萬元，議價後以835萬元沽出，呎價約12,389元，原業主持貨約4年帳面蝕讓約165萬元，期內貶值約16.5%。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山翠擁華庭9座低層F室，實用面積約757方呎，三房間隔，望海景，放盤1個月，叫價930萬元，累減85萬元，以845萬元獲買家承接，減幅逾9%，呎價約11,162元。

●中原徐可志表示，馬鞍山海栢花園1月暫錄2宗二手買賣，屋苑3座高層D室，實用面積約389方呎，兩房間隔，望樓景，最初開價580萬元放售，最新以550萬元易手，呎價約14,139元，累減約30萬元，新買家為上車客。

●中原胡耀祖指，馬鞍山1月暫錄約63宗二手買賣，超越上月全月錄約56宗，聽濤雅苑11座中層D室，實用面積約490方呎，兩房間隔，叫價約670萬元，日前議價後以642萬元易手，呎價約13,102元，原業主持貨約9年帳面獲利約24萬元。

●利嘉閣趙洛民稱，將軍澳嘉悅2座中層E室，實用面積約528方呎，叫價810萬元放售，減價至780萬元成交，呎價約14,773元，原業主2015年以665.2萬元購入，帳面獲利114.8萬元。

●中原何文俊表示，將軍澳峻瀅3座中層C室，實用面積約498方呎，兩房間隔，最初叫價680萬元，議價後大減130萬元或約19%，以550萬元易手，呎價約11,044元。

●中原陳偉業表示，東涌1月累錄約36宗二手買賣，按月增近四成，東堤灣畔9座高層F室，實用面積約592方呎，兩房間隔，享山景，叫價660萬元，議價後以635萬元成交，呎價約10,726元，新買家為外區上車客。

●中原黃淑賢指，青衣美景花園8座高層G室，實用面積約478方呎，兩房樓王，享海景，放盤一個月，開價465萬元，經用家議價後，減價35萬元，以430萬元成交，呎價約8,996元。

●美聯陳偉健表示，葵涌1月暫錄約16宗二手買賣，葵涌廣場1座高層F室，實用面積約493方呎，三房設計，去年9月以720萬元放售，近日獲上車客議價後以622萬元承接，累減98萬元，呎價約12,617元。

●祥益古文彬指，屯門豫豐花園6座低層E室，實用面積約568方呎，三房間隔，外區首置客見單位附設裝修，原業主增加議幅，減價20萬元，上述買家決定以440萬元購入自住，呎價約7,746元。

●中原劉俊雄稱，屯門區1月累錄約90宗二手買賣，卓爾居3座低層C室，實用面積約679方呎，套三房間隔，1月初叫價800萬元，減價41萬元，以759萬元沽出，呎價約11,178元，做價高於市價，新買家為區內家庭租客。

●世紀21天生置業黃偉祺表示，屯門愛琴海岸7座中層B室，實用面積約741方呎，套三房連儲物室間隔，望海景，叫價858萬元，累減108萬元，獲區內用家以750萬元購入，減幅約12.6%，呎價約10,121元。

●祥益黃慶德指，屯門居屋龍門居9座低層J室，實用面積約592方呎，三房間隔，有裝修，原業主有意換樓，增加議幅，累積減價67萬元，區內綠表客於未補價第二市場以303萬元購入自住，呎價約5,118元。

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