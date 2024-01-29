黃竹坑站新盤有終止交易單位重售平15% 屯門項目增現金回贈
2024年01月29日 22:05
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新盤市場於周一(29日)暫錄約6宗成交，以減價盤為主。其中，黃竹坑站項目有早前遭終止交易的三房單位重新沽出，成交價較兩年多前賣平15%。
●黃竹坑站晉環三房3,000萬元重新售出
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(29日)重新售出遭終止交易的單位，為第1B座42樓A室，實用面積919方呎，三房間隔，最新以3,000萬元售出，呎價約32,644元。翻查資料，該單位原於2021年5月以3,536.4萬元售出，並於上周四(25日)列明為終止買賣。單位重新沽出的做價，較兩年多前低約536萬元或約15%。
●屯門NOVO LAND第2A期增1%現金回贈
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第2A期，周一(29日)修訂價單4號及價單5號，增設「開心賀年大獎賞」，新買家或其親屬曾以個人名義購買NOVO LAND的其他單位，可享額外1%現金回贈。
●啟德維港1號夥美聯送「足金金龍」
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，交投不斷，周一(29日)以960.8萬元售出2B座20樓C室，實用面積459方呎，兩房間隔，呎價約20,932元。項目最新公布聯同美聯物業推出新春置業優惠，向新買家送出「足金金龍」。
●屯門OMA by the Sea三房連車位售1,208萬元
永泰地產(00369)旗下屯門OMA by the Sea，周一(29日)售出第2座6樓A1室，為實用面積942方呎，三房間隔，連同一個車位以1,208萬元售出，呎價約12,824元。
●旺角ONE SOHO1月累沽25伙
信和置業(00083)旗下旺角ONE SOHO，本月至今(29日)累計售出52伙，吸金逾1.6億元。包括是日以約842.5萬元沽出27樓A5室，實用面積374方呎，兩房間隔，呎價為22,529元。據悉，項目全盤提供322伙，由開售至今累計沽出250伙，套現逾17.4億元。
●白石角海日灣II兩房呎價約15,254元
大埔白石角海日灣II於周一(29日)錄得第3座6樓B室的成交，單位實用面積615方呎，採兩房間隔，成交價938.1萬元，呎價約15,254元。
●黃竹坑站港島南岸第2期揚海單日錄4宗終止交易
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周一(29日)連錄4宗該類個案，總成交金額逾1.24億元。包括2A座18樓A室，為實用面積955方呎的三房單位，原本在2021年9月以3,363.28萬元售出，當時呎價約35,218元。發展商已上載最新銷售安排，落實周五(2日)重新招標發售上述4伙。
●上環CAINE HILL終止交易
恒基地產(00012)上環CAINE HILL有交易告吹，項目19樓H室，為實用面積277方呎的一房單位，原本在2021年12月以逾818.6萬元售出，當時呎價約29,553元，交易顯示於上周五(26日)終止交易。