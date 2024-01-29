黃竹坑站新盤有終止交易單位重售平15%　屯門項目增現金回贈

新盤市場於周一(29日)暫錄約6宗成交，以減價盤為主。其中，黃竹坑站項目有早前遭終止交易的三房單位重新沽出，成交價較兩年多前賣平15%。

●黃竹坑站晉環三房3,000萬元重新售出

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(29日)重新售出遭終止交易的單位，為第1B座42樓A室，實用面積919方呎，三房間隔，最新以3,000萬元售出，呎價約32,644元。翻查資料，該單位原於2021年5月以3,536.4萬元售出，並於上周四(25日)列明為終止買賣。單位重新沽出的做價，較兩年多前低約536萬元或約15%。

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●白石角海日灣II兩房呎價約15,254元

大埔白石角海日灣II於周一(29日)錄得第3座6樓B室的成交，單位實用面積615方呎，採兩房間隔，成交價938.1萬元，呎價約15,254元。

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●上環CAINE HILL終止交易