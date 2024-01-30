道指升224點　油價跌逾1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報103.44；港匯見7.8131；離岸人民幣(CNH)報7.1835；美元兌日圓處147.23；歐元報1.0841，英鎊報1.2719。現貨金價處2,034美元。布油報82美元，紐油報77.08美元。比特幣企43,216美元。道指期貨跌38點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水約200點。

●道指周一(29日)收市報38,333點，升224點或0.59%。標指收報4,927點，升36點或0.76%，兩個指數齊創新高；納指收報15,628點，升172點或1.12%。

●英國富時100指數收報7,635點，升105點或1.4%。德國DAX指數收報16,961點，升54點或0.32%。法國CAC指數收報7,634點，升169點或2.28%。

●港股ADR指數按比例計算，收報15,974點，跌103點。。

●1月夜期期指收市報15,838點，跌236點，低水239點，成交11,392張。

●紐約期油收報每桶76.78美元，跌1.23美元，跌幅1.6%。倫敦布蘭特期油收報每桶82.4美元，跌1.15美元，跌幅1.4%。

●紐約期金收報每安士2,025.4美元，升8.1美元或0.4%。

●日本股市早段升過百點，韓股漲近1%。

●日本去年12月失業率2.4%，低過市場預期的2.5%，為2023年1月以來新低。

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