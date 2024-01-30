鄧聲興：中交建受惠龍頭概念及國策推動

與此同時，中證監近日發布，要在制度機制設計上更加體現投資者優先，讓廣大投資者有回報、有獲得感。消息令中央企業股價飆升。2023年全國國有及國有控股企業主要效益指標繼續穩步增長，回升向好態勢進一步鞏固。1至12月，國有企業營業總收入857,306.1億元，按年增長3.6%；國有企業利潤總額46,332.8億元，按年增長7.4%；國有企業應交稅費58,745.8億元，按年下降0.5%。12月末，國有企業資產負債率64.6%，上升0.3個百分點。集團作為中國最大的基建央企之一，具有獨特龍頭概念，隨着國家政策推動，央企的價值有望得以重估。股價上望阻力位4.5港元，支持位3.4元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)