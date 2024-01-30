亞馬遜棄購！iRobot裁員350人兼CEO離職　股價挫近9%

外媒報道，亞馬遜(Amazon)周一表示(29日)放棄收購掃地機械人製造商iRobot交易計劃，兩家公司均稱無途徑獲得監管部門批准。iRobot股價曾挫近19%，低見13.8美元，全日收報15.5元，跌8.7%，亞馬遜則升1.3%，收報161.26美元。此外，iRobot表示，主席兼行政總裁Colin Angle將即時離職，公司將裁員約350人，佔員工總數31%。

歐盟委員會執行副總裁Margrethe Vestager表示，經深入調查，初步顯示收購iRobot將使亞馬遜能夠透過限制或降低對亞馬遜商店的訪問權限，來排除iRobot的競爭對手，其對市場的控制可能會限制機械人吸塵機市場的競爭，從而導致價格上升、品質下降及消費者創新減少。

亞馬遜及iRobot都對終止交易表示失望。iRobot指，將集中精力提高利潤率、縮減研發開支，並且暫停所有「非地板護理」產品的工作，包括空氣淨化機及機械人割草機。

亞馬遜將向iRobot支付9,400萬美元(7.33億港元)分手費。亞馬遜2022年8月宣布，有意以每股61美元全現金方式收購iRobot，涉資17億美元，惟周一的消息加上此前有關歐盟將採取行動阻止該交易交易的報道傳出後，iRobot市值只有不足4億美元。