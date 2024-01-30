港交所：香港2023年ETF成交續創新高

2023年，儘管市場充滿挑戰並持續受外圍因素影響，香港ETF（交易所買賣基金，包括槓桿及反向產品）市場仍然保持增長動力，繼於2022年平均每日成交額創下120億港元的歷史新高後，於2023年升勢持續，且按年增長16.9%至140億港元，突破前一年的高位；期內的資金淨流入規模也達到571億港元，按年增加25.5%。年內，共有16隻新ETF產品上市，截至2023年底時的產品總數為174隻。

香港ETF市場的產品種類在2023年變得更多元化，迎來了多隻新產品上市，包括亞太區首隻沙特阿拉伯ETF —— 南方東英沙特阿拉伯ETF（2830／82830），為區內及國際投資者提供捕捉中東資本市場的投資機遇。該ETF於2023年11月29日上市，資產管理規模超過80億港元，是全球最大的沙特阿拉伯ETF，於交易首月資金淨流入超過78億港元，成為2023年資金流入最多的新產品。

固定收益產品方面，去年共有4隻貨幣市場ETF上市，令香港交易所上市的貨幣市場ETF總數增加至10隻。此外，香港固定收益ETF市場亦迎來了首隻以每月穩定派息為投資目標的債券ETF —— Global X 亞洲美元投資級債券ETF（3075／9075）。

去年，市場憧憬美國監管機構批准加密貨幣現貨ETF交易，不但帶動加密貨幣價格於2023年下旬大幅上漲，亦帶動了三隻香港上市加密貨幣期貨ETF的平均每日成交額於去年第四季升至1,930萬港元，按季增長約兩倍。

同時，香港證監會在2023年12月22日宣布接受虛擬資產現貨ETF申請上市，意味香港成為亞洲首個允許虛擬資產現貨ETF上市的市場，有助提升香港作為亞洲虛擬資產中心的地位，絕對是香港ETF市場在加密貨幣領域的重要進展。

「ETF通」於2023年7月4日迎來開通一周年。2023年，南向ETF的平均每日成交額（包括買入及賣出）達到27億港元，較2022年增加197%，並於2023年6月創下46億港元的歷史新高。年內，南向ETF交易佔香港ETF市場成交額超過11 %，反映內地投資者的分散投資需求持續增長。截至2023年底，南向及北向ETF的數量分別為8隻及131隻。

香港交易所證券產品發展主管 羅博仁(Brian Roberts)