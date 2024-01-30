《晶片戰爭》作者：西方須為內地傾銷低端晶片作準備

美國Tufts University教授、《晶片戰爭》作者米勒(Chris Miller)在外媒撰文指出，西方國家應為中國內地成熟製程晶片產能過剩，繼而大舉傾銷擬訂應對方案。

米勒在文章指出，內地最大晶圓代工廠中芯國際最近預測，該公司生產的半導體產品將出現「全球產能過剩」。儘管如此，公司宣布將會增加75億美元的資本支出，違反一般的商業邏輯，相信與政府大量補貼晶片製造有關。

據業內專家推斷，未來3年內地的晶片產能將會增長60%，未來5年更可能翻倍，而且大部分將用作生產廣泛用於汽車、家用品和消費設備的低端晶片。各國半導體企業擔憂，內地對晶片製造的過度投資，最終會壓低產品價格及整體業界的利潤。

文章指出，美國、歐洲及日政府都在討論對內地晶片產能過剩的潛在因應措施，他們面臨複雜的取捨。關稅是因應傾銷的常用工具，但西方並未直接進口大量的內地晶片，這些晶片被嵌入到成品設備中。基礎晶片通常只佔產品成本的一小部分，有些公司甚至不知道其組件內晶片的來源。

有鑑於關稅管理的複雜性，官員正在探索替代方案，一種方法是補貼非內地晶片的使用，這需要政府尋找新的資金。第二種選項是限制特定內地公司的市場准入。在最極端情況下，內地晶片可能被禁止用於關鍵基礎設施。從醫療設備到電動汽車，任何東西都可能被視為關鍵基礎設施。隨着各國政府加強對內地潛在產能過剩的調查，其他國家的公司將意識到，他們也可能被要求解釋依賴內地廉價晶片對安全的影響。