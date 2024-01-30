LME傳研選址本港建金屬倉庫　惟面臨成本等障礙

外媒引述在一份去年12月向LME倉儲委員會提交的報告指，LME表示，該地區的公司已表示有興趣將香港作為替代內地的工業金屬儲存地。報告指，LME在香港的倉庫可以被視為內地與香港深度合作的展示。

LME表示，LME積極與全球行業參與者合作，以確保LME倉庫網絡繼續為金屬行業提供最大程度的全球連接。「在評估潛在的新交割點時，我們會考慮一些重要標準...在與市場溝通前，我們還會與相關的LME諮詢委員會討論這些標準。」

不過消息人士指，將香港列為GDL存在障礙，又指對在香港投資的想法持謹慎態度，因為內地對香港外國公司和個人的影響力日增，帶來風險。消息又指，香港的倉儲空間成本過高，而且香港進口的工業金屬微不足道。LME指，倉庫租金必須獲香港政府補貼「才能成為商業上可行的選擇」。

通常LME只會選址消耗及進口大量工業金屬的國家。LME在報告中也提到，香港進口的銅和鋁等工業金屬，僅佔全球供應量一小部分。「香港不是傳統的基本金屬儲存中心，由於附近港口價格便宜，目前並未吸引大量金屬流入。」

消息稱，LME亞洲網絡中的良好交割地包括台灣、南韓及馬來西亞港口，這些地方的儲存金屬成本都較低。新加坡也包括在LME的網絡中，但成本較高，雖然未消耗大量金屬，但被用作中轉地。