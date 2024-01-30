陳炳強：港股料再試萬五關 比亞迪前景不樂觀

隔晚美股做好，三大指數齊升。不過港股周二(30日)再度跌穿萬六關，低開180點後繼續尋底。資深股評人陳炳強表示，恒指回吐，正反映市場認為早前的救市措施力度不足。除非短期內再有令市場驚喜的措施或貨幣政策，否則港股疲弱局面會持續，很大機會回落至萬五點水平，甚至下試早前14,597點的支持位。