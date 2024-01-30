陳炳強：港股料再試萬五關 比亞迪前景不樂觀
2024年01月30日 11:59
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(Getty Images圖片)
隔晚美股做好，三大指數齊升。不過港股周二(30日)再度跌穿萬六關，低開180點後繼續尋底。資深股評人陳炳強表示，恒指回吐，正反映市場認為早前的救市措施力度不足。除非短期內再有令市場驚喜的措施或貨幣政策，否則港股疲弱局面會持續，很大機會回落至萬五點水平，甚至下試早前14,597點的支持位。
上日(29日)比亞迪股份(01211)及比亞迪電子(00285)發盈喜，去年盈利分別升74.46%至86.49%及1.1至1.23倍，但今日市場反應仍然較差，兩隻股份跌幅更大過恒指。陳認為，比亞迪年度增長表現理想，但第四季的表現則較弱。現時新能源車行業面對銷售數據下滑及減價促銷等因素，令比亞迪的前景不樂觀，預期比亞迪系股價會繼續向下。
恒大汽車(00708)及恒大物業(06666)股份周二(30日)復牌。陳指出，中國恒大(03333)清盤對整體市場影響甚大，其業務本身經營前景亦不樂觀。他認為，恒大旗下股份復牌後反彈機會甚微，不建議無貨的投資者撈底。至於已持貨的投資者應盡早尋找合適價位沽貨，止蝕離場。