ACCA料香港錄1220億財赤　倡樓市減辣及降股票印花稅

ACCA（特許公認會計師公會）香港分會表示，香港經濟仍受不同外圍因素持續影響，面臨重大挑戰及壓力，預計2023/24的財政赤字為1,220億港元。

ACCA香港分會副會長何家輝表示，香港未來經濟仍然充滿挑戰，要實現「量入為出」的原則外，公共財政的運用非常重要。因此建議政府檢視其營運方式及引入新科技，在不影響服務質素下，降低成本，把節省下來的資源投資未來。

該會另就2024/25年度的政府財政預算案，發表15項投資未來的建議，包括(1)吸引外國企業在香港設立家族辦公室；(2)設計資本投資者入境計劃下的強制投資安排；(3)全面性檢討稅制；(4)檢視政府營運方式及引入新科技，有效應用資源；(5)完善人才引進政策；(6)補貼個人技能提升以為新經濟做好準備；(7)擴大稅收協定網絡；(8)放寬合資格研發支出的稅務資格及引入現金回贈；(9)提供本地知識產權的稅務優惠；(10)引入北部大都會特定經濟區的獎勵措施以吸引企業和投資；(11)支持綠色金融；(12)設立地區總部或服務中心的獎勵計劃；(13)進一步降低香港住宅物業印花稅；(14)進一步降低股票交易印花稅；(15)延長電動車的補貼。

ACCA香港分會表示，樓市及股市對經濟表現及社會氛圍扮演關鍵角色，需要政府更多政策支持。稅務委員會聯席主席鄭傑燊表示，鑑於樓市過熱的風險減退，建議進一步減少樓市印花稅，並以香港永久性居民為優先考慮。股市方面，為了進一步增強香港股市競爭力和投資者信心，建議進一步降低股市印花稅，例如與內地水平一致，即轉讓方只需支付0.05%，為股市和資金注入動力，鞏固香港國際金融中心地位。