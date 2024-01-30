恒隆地產去年賺39.7億　陳啟宗退任董事長

期內，恒隆地產受人民幣兌港幣貶值影響，而且年內未有錄得物業銷售收入，總收入跌0.29%至103.16億元。受物業租賃收入上升3%至103.16億元。整體營業溢利上升2%至73.89 億元。

此外，恒隆集團及恒隆地產聯合宣布，陳啟宗將退任集團董事長、執行董事及執行委員會主席之職位，於2024年4月26日舉行的恒隆集團及恒隆地產各自之股東周年大會完結後生效。陳啟宗於其退任後將不會擔任董事會非執行董事之職位。

董事會宣布，其已建議並推選集團副董事長、執行董事及執行委員會成員陳文博為集團董事長及執行委員會主席，於2024年周年大會完結後生效。陳文博為陳啟宗之兒子。