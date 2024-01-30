恒隆地產去年賺39.7億 陳啟宗退任董事長
2024年01月30日 12:10
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陳啟宗
恒隆地產(00101)公布，計及1.67億港元的股東應佔物業之淨重估虧損後，截至2023年12月底止全年，股東應佔純利39.7億港元，按年升3.49%，每股盈利0.88元，派末期息每股0.6元。去年股東應佔基本純利41.37億元，按年跌1.47%。
期內，恒隆地產受人民幣兌港幣貶值影響，而且年內未有錄得物業銷售收入，總收入跌0.29%至103.16億元。受物業租賃收入上升3%至103.16億元。整體營業溢利上升2%至73.89 億元。
同系的恒隆集團(00010)於截至2023年12月底止全年，股東應佔純利28.11億港元，按年升3.4%，每股盈利2.06元，末期息股息0.65元。
此外，恒隆集團及恒隆地產聯合宣布，陳啟宗將退任集團董事長、執行董事及執行委員會主席之職位，於2024年4月26日舉行的恒隆集團及恒隆地產各自之股東周年大會完結後生效。陳啟宗於其退任後將不會擔任董事會非執行董事之職位。
董事會宣布，其已建議並推選集團副董事長、執行董事及執行委員會成員陳文博為集團董事長及執行委員會主席，於2024年周年大會完結後生效。陳文博為陳啟宗之兒子。