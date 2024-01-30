證券界：股票印花稅宜只收單邊　長遠應降至零

港府去年11月中將股票印花稅調低至0.1%，惟市場一直有聲音認為力度不足，有財金業界人士倡改收單邊股票印花稅，長遠應與國際市場睇齊，降至為零。

海通國際研究董事總經理兼股票研究部主管陳昊飛出席活動時表示，股票印花稅是投資者交易成本之一，成本愈高，增加交易的摩擦力愈大，成交亦愈少。目前內地股票印花稅僅是香港的一半，認為香港的股票印花稅率一定要減，至少要只收單邊，而降低交易成本是環球市場大趨勢，香港長遠亦應將股票印花稅降至為零。

禹銘投資管理董事及組合基金經理林志成出席同一活動時直言，「牛市無人會理股票印花稅」，但股票印花稅調升至0.13%非一個長時間，難以判斷對整個市場的實際影響。不過，當市場表現較弱，調低交易成本之一的股票印花稅，必然有助提升股市流動性。從長遠競爭力考量下，香港應減低股票印花稅率，穩健做法是僅收取單邊，甚至以一個「牛熊周期」時期，試行全減股票印花稅。

他解釋，市場上除了倉位以年計的長線基金，還有不少「炒家」、高頻交易者，特別是佣金極低的「量化基金」(Quant Fund)，只要每日有錯價就即做，惟當股票印花稅率比其佣金更高時，難有誘因吸引它們在港投資，尤其是全球最大股市美國市場，以及近期熱炒的日本市場也是零股票印花稅，而鄰近新加坡除了實物股票交易外，也是零股票印花稅。