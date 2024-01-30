香港銀公辦泰國商務論壇　近130位兩地銀行界領袖參與

香港銀行公會主席林慧虹在論壇上開幕致辭。

由香港銀行公會組織的海外代表團周一（29日）到訪泰國，並舉辦半天的泰國商務論壇，吸引近130位代表及港、泰兩地的銀行界領袖參與。

香港銀行公會的會員銀行亦舉辦多場專題討論，探討一系列議題，包括香港與泰國金融合作機遇、香港資本及衍生產品市場，以及中國内地與香港為泰國投資者帶來的機遇。

香港銀行公會主席林慧虹表示，作為中國以至全球的國際資本及商務樞紐，香港在享有政策支持的同時，在國際連繫上亦具有相當的優勢。「一國兩制」賦予香港的獨特地位，在促進中國内地、泰國與香港三方商務往來、推動貿易融資及多邊合作方面擔當着重要角色。

銀行公會亦與泰國銀行家協會 (Thai Bankers' Association) 和國際銀行協會 (Association of International Banks) 召開會議，就跨境業務聯繫、技術創新、可持續發展和保障客戶等共同話題，進行深入兼具成效的討論，體現了雙方致力促進交流、分享當地經驗，並推動區域銀行業發展。