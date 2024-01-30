ACCA籲港府審視如何留住來港優才成為納稅人

特許供應會計師公會（ACCA）香港分會最新建議，港府應該全盤檢視稅制，被問到近期有意見認為港府可考慮開徵資本增值稅以及銷售稅等新稅種時，該會稅務委員會聯席主席鄭傑燊指，不應只針對某類稅種作出決定，因每個稅種都會影響經濟活動及民生。

他指，參考新加坡例子，當地引入銷售稅後其他包括企業稅等稅率有所下調，所以港府宜跟市民及商界商討香港長遠的經濟方向。

另他提及，港府推出高才通計劃以來有逾9萬人來港，如何留住他們變成納稅人都是港府需要審視的細則。

至時現時港府推出的3,000萬元資本投資者入境計劃，該會建議港府考慮申請者可將約10%金額，即約300萬元，投資在北部都會區、交椅洲大型人工島等大型基建項目上，參考投資10%比率在創科項目做法，該會稅務委員會聯席主席陳志偉稱，此舉可提供多一個定息收入予投資者選擇，認為政府不可排除任何融資方式。

此外，該會建議港府宜持續將買家印花稅（BSD）「減辣」，但強調非一刀切將稅率降至某個百分比，因觀乎樓市並非由印花稅主導行情，還有息口等因素。

另他們建議將股票印花稅降至與內地看齊，即轉讓方只需支付0.05%稅率，強化香港競爭力。