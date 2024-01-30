瑞銀：內地電商競爭將加劇　或續以低價搶市佔

瑞銀發表2024年中國互聯網行業展望，該行中國互聯網研究主管方錦聰表示，雖然中國移動互聯網用戶人數接近飽和，企業間競爭激烈。同時，理性消費觀念的提升也促進網路平台，尤其是電商用戶形成比價的習慣，進一步壓低了價格增長的空間。

他指，近年電商平台之間的合作變得愈來愈普遍，將流量轉化為利潤。同時，互聯網公司亦在積極尋找廣告以外的盈利空間，積極開拓海外市場為互聯網行業提供發展機會。

方氏預期，今年電子商務競爭加劇，各平台上或可能繼續以低價搶佔市場份額。消費者對性價比愈來愈敏感，在品牌效應外更加關心產品的實質功能，所以高端品牌及運營效率最高的「白牌製造商」可能會表現較好，又指「白牌商家」的廣告變現率較品牌為高。

另外，他料短視頻平台的電商業務競爭或繼續激烈，不同平台會繼續增直播活動、商家吸引客戶。在線上遊戲方面，擁有更強大的研發能力並正在研發某些較小競爭類型的遊戲的大型遊戲開發商可能會表現出色。降低成本和提高產品效能是提高利潤率的兩個途徑。除了股本回購以外，互聯網公司也開始發股息。