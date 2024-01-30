恒隆陳啟宗：不應看得太悲觀　住宅市場總會回來

被問到他退任消息公佈後集團股價下跌8%。他說這問題應問投資銀行和分析員，「他們答得會好過我」。

對於在市場比較艱難的環境下繼任，陳的兒子陳文博表示，有挑戰反而是很好的時機「可以學多啲嘢」。

對於目前的生意環境，陳啟宗認為是保本保命的時候，未來幾年亦難有大好轉，幸好集團根基較好，負債比率較低。對於本次的熊市，他認為不能太樂觀，因為是很多複雜問題所造成；可是又不需要太過悲觀，當商界都悲觀的時候反而是機會，當然現在不會大舉入市買資產，但他認為市場早晚會回來，「住宅市場總會OK」。

集團今年資本支出會是近年的新高，達60億港元，負債比率約30%，認為是健康的水平，會維持審慎的理財方式。

退休後陳啟宗會專注於公職，又會旅遊和看書，認為生活會多姿多彩。