恒隆陳啟宗：不應看得太悲觀 住宅市場總會回來
2024年01月30日 15:47
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陳啟宗（右二）
恒隆集團(00010)舉行業績記者會，董事長陳啟宗退休成為焦點。他表示，自己身體很好但已74歲，十多年前已物色繼任人，現在結果與當初預期脗合。他會在今年股東大會之後退任所有職務，但會在公司保留小辦公室。「有啲嘢幫得到就幫」，但不會對下一任指指點點，確保繼任人陳文博和行政總裁盧偉柏有很大的自由度。
被問到他退任消息公佈後集團股價下跌8%。他說這問題應問投資銀行和分析員，「他們答得會好過我」。
對於在市場比較艱難的環境下繼任，陳的兒子陳文博表示，有挑戰反而是很好的時機「可以學多啲嘢」。
對於目前的生意環境，陳啟宗認為是保本保命的時候，未來幾年亦難有大好轉，幸好集團根基較好，負債比率較低。對於本次的熊市，他認為不能太樂觀，因為是很多複雜問題所造成；可是又不需要太過悲觀，當商界都悲觀的時候反而是機會，當然現在不會大舉入市買資產，但他認為市場早晚會回來，「住宅市場總會OK」。
集團今年資本支出會是近年的新高，達60億港元，負債比率約30%，認為是健康的水平，會維持審慎的理財方式。
退休後陳啟宗會專注於公職，又會旅遊和看書，認為生活會多姿多彩。