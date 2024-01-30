道期跌53點　美將公布JOLTS職位空缺

2024年01月30日 16:43
  • 東網電視
    更多新聞短片
    美匯指數報103.362；港匯見7.8150；離岸人民幣(CNH)報7.1869；美元兌日圓報147.53；歐元處1.0820；英鎊報1.2689。金價報2,038.53美元。油價微跌，布油報81.59美元，紐油處76.58美元。比特幣升至43,428美元。道指期貨跌53點。
    焦點數據：
    22:00 美國去年11月FHFA房價指數
    22:00 美國去年11月標普/Case-Shiller20大城市房價指數
    23:00 美國去年12月JOLTS職位空缺
    23:00 美國1月經濟諮詢委員會消費者信心指數
    ●港股向下，恒指一度跌逾400點，低見15,654點，收報15,703點，跌373點或2.3%，主板成交近949億港元。恒隆地產瀉逾8%，申洲挫7%。https://reurl.cc/lgN3GY
    -麥樸思加入大正資本任策略顧問。
    -財金界：股票印花稅宜只收單邊，長遠應降至零。
    -陳啟宗退任董事長，恒隆地產績後股價挫逾8%。
    -LME傳研選址本港建金屬倉庫，惟面臨成本等障礙。
    -比亞迪股份跌逾4%，盈利預告市場唔收貨？
    https://reurl.cc/Qe58QO
    -傳京東探討與董宇輝合作可能性。
    ●滬深三大指數跌勢持續。滬綜指收報2,830點，跌52點或1.83%，成交3,292.54億元人民幣(下同)；深成指收報8,375點，跌205點或2.4%，成交3,343.86億元；創業板指數收報1,583點，跌40點或2.47%，成交1,311.03億元。https://reurl.cc/D4KWzE
    內地經濟：
    ●瑞銀：恒大清盤令或適用滬深廈資產，內房境外債重組談判望加快。
    ●瑞銀：內地電商競爭將加劇，或續以低價搶市佔。
    ●大摩稱不再覆蓋旭輝，狠劈目標價79%續叫沽。
    ●深交所去年股票交易額續冠亞洲，發債規模首破2萬億人幣。
    ●樓市鬆綁！傳蘇州全面取消限購，免資格審核。
    ●減息預期升溫！中國10年期國債孳息率22年低。
    ●去年深圳市GDP按年增6%，今年增長目標5.5%。
    香港經濟：
    ●ACCA料香港錄1220億財赤，倡樓市減辣及降股票印花稅。
    ●ACCA籲港府審視如何留住來港優才成為納稅人。
    ●香港銀公辦泰國商務論壇，近130位兩地銀行界領袖參與。
    ●泰國央行與金管局舉行雙邊會議，探討加強合作。
    外地經濟：
    ●安聯料聯儲局利率將按兵不動，下半年才會減息。
    ●美財政部指首季借款5.9萬億，低過原先預期。
    ●WTO預告調整全球貿易增長預測。
    中美科技戰：
    ●《晶片戰爭》作者：西方須為內地傾銷低端晶片作準備。
    ●受累美禁令！泰瑞達78億製造基地去年撤出中國。
    ●四家中企參建福特電池工廠，美國議員要求調查。
    企業消息：
    ●亞馬遜棄購！iRobot裁員350人兼CEO離職，股價挫近9%。
    ●市場風起雲湧！雷諾擱置分拆電動車業務上市。
    ●傳統日本車企去年蟬聯全球銷售王，憑咩摘取桂冠？
    https://reurl.cc/krMGe3