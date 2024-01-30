道期跌53點 美將公布JOLTS職位空缺
2024年01月30日 16:43
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美匯指數報103.362；港匯見7.8150；離岸人民幣(CNH)報7.1869；美元兌日圓報147.53；歐元處1.0820；英鎊報1.2689。金價報2,038.53美元。油價微跌，布油報81.59美元，紐油處76.58美元。比特幣升至43,428美元。道指期貨跌53點。
焦點數據：
22:00 美國去年11月FHFA房價指數
22:00 美國去年11月標普/Case-Shiller20大城市房價指數
23:00 美國去年12月JOLTS職位空缺
23:00 美國1月經濟諮詢委員會消費者信心指數
●港股向下，恒指一度跌逾400點，低見15,654點，收報15,703點，跌373點或2.3%，主板成交近949億港元。恒隆地產瀉逾8%，申洲挫7%。https://reurl.cc/lgN3GY
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-財金界：股票印花稅宜只收單邊，長遠應降至零。
-陳啟宗退任董事長，恒隆地產績後股價挫逾8%。
-LME傳研選址本港建金屬倉庫，惟面臨成本等障礙。
-比亞迪股份跌逾4%，盈利預告市場唔收貨？
-傳京東探討與董宇輝合作可能性。
●滬深三大指數跌勢持續。滬綜指收報2,830點，跌52點或1.83%，成交3,292.54億元人民幣(下同)；深成指收報8,375點，跌205點或2.4%，成交3,343.86億元；創業板指數收報1,583點，跌40點或2.47%，成交1,311.03億元。https://reurl.cc/D4KWzE
內地經濟：
●瑞銀：恒大清盤令或適用滬深廈資產，內房境外債重組談判望加快。
●瑞銀：內地電商競爭將加劇，或續以低價搶市佔。
●大摩稱不再覆蓋旭輝，狠劈目標價79%續叫沽。
●深交所去年股票交易額續冠亞洲，發債規模首破2萬億人幣。
●樓市鬆綁！傳蘇州全面取消限購，免資格審核。
●減息預期升溫！中國10年期國債孳息率22年低。
●去年深圳市GDP按年增6%，今年增長目標5.5%。
香港經濟：
●ACCA料香港錄1220億財赤，倡樓市減辣及降股票印花稅。
●ACCA籲港府審視如何留住來港優才成為納稅人。
●香港銀公辦泰國商務論壇，近130位兩地銀行界領袖參與。
●泰國央行與金管局舉行雙邊會議，探討加強合作。
外地經濟：
●安聯料聯儲局利率將按兵不動，下半年才會減息。
●美財政部指首季借款5.9萬億，低過原先預期。
●WTO預告調整全球貿易增長預測。
中美科技戰：
●《晶片戰爭》作者：西方須為內地傾銷低端晶片作準備。
●受累美禁令！泰瑞達78億製造基地去年撤出中國。
●四家中企參建福特電池工廠，美國議員要求調查。
企業消息：
●亞馬遜棄購！iRobot裁員350人兼CEO離職，股價挫近9%。
●市場風起雲湧！雷諾擱置分拆電動車業務上市。
●傳統日本車企去年蟬聯全球銷售王，憑咩摘取桂冠？