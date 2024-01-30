財金界：港須多管齊下刺激流動性　包括吸優質公司及外資

港股流動性不足問題一直為人詬病，有財金業界人士建議，香港要多管齊下刺激流動性，包括吸引優質公司及外資來港、降低交易成本等。

中資券商海通國際研究董事總經理兼股票研究部主管陳昊飛出席活動時直言，港股每天成交不過百萬港元的公司比例「奇高無比」，而且單日洗倉的情況不少，窒礙吸引企業來港上市，認為市場要「好公司多、壞公司少、交易成本低」，方能改善港股流動性低的狀況。

港資資產管理公司新鴻基資本副行政總裁李建平指出，高頻交易投資被標籤為「炒賣」，亦是市場的壞分子，但事實上，高頻交易透過買賣製造差價，能讓投資者更容易交易，從而帶動成交及提升股市的流動性，並不是壞事，而減低交易成本有助吸引高頻投資者進場，包括「量化基金」(Quant Fund)。

美資投行摩根大通董事總經理中國投資銀行聯席主管劉伯偉認同，流動性並無好壞之一，流動性愈大，沽貨或買貨更容易，對廣大投資者有利。

李氏指出，美國、日本、歐洲等市場中，有逾半是高頻交易投資者。反觀香港，股市成交只集中在小部分股份，金融機構分析員不會覆蓋交投量較低的股份，而衍生產品亦受限於流動性低而較少產品，強調整個生態圈是環環相扣，當股票市場流動性得而改善，也有助推動衍生品市場、其他金融中介機構的生意。