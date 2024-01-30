中電：去年澳洲客戶業務減值59億元　惟純利多賺6倍

不過，中電強調，去年營運盈利在計及公平價值變動前預計約101億元，增長超過30%，而計及EA商譽減值前的純利預計約125億元，遠超2022年的9.24億元，其中包括約21億元的有利公平價值變動，由負轉正，這又關EA事，涉及其遠期能源合約。

計及EA的非現金商譽減值後，純利預計仍有約66億元，增長超過6倍。中電稱，2023年營運財務表現強勁，大部分來自香港管制計劃業務的可靠貢獻，同時內地業務保持強勁，印度Apraava Energy「繼續展現出提高業務利潤的能力」。

EA方面，中電稱，其業績在計入公平價值變動前的營運盈利顯著改善，從2022年重大虧損23億元，已接近收支平衡。

既然如此強勁，為何還要減值？中電稱，考慮到2023年下半年一般金融及經濟因素和更具挑戰的市場狀況，EA客戶業務受到不利的能源零售市場趨勢影響，尤其是供電成本上升和競爭加劇，利潤面對更大壓力。與此同時，較高的利率亦對客戶業務的資金成本產生負面影響。

作為參考，於2022/2023年澳洲財政年度的全國電力市場中，零售利潤佔住宅供電成本結構(即零售電力客戶的業界成本組成部分)下跌至2.3%的低水平。宏觀層面上，澳洲經濟正經歷高通脹和高利率的時期，2023年11月的通脹為4.3%，12月息口為4.35厘。目前預期通脹將持續超過澳洲央行的通脹目標(2至3%)一段時間，加上利率高企，將進一步增加客戶業務的整體營運成本，並對資金成本產生負面影響。

此外，能源零售市場的競爭顯著加劇，預計激烈競爭將持續一段時間。

客戶業務減值前為84億元，換言之減值後僅值25億元。儘管如此，中電稱，EA的客戶業務仍然是綜合業務組合的重要組成部分。