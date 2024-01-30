中小企營商指數跌至43.7　生意額信心回落

「生產力局·中小企支援」公布2024年度第一季「渣打香港中小企領先營商指數」調查結果顯示，本季綜合營商指數較上季回落3.9至43.7，跌至2022年第四季44.2水平。

五大分項指數中，除了「投資意向」保持平穩於48.8外，其餘四項均錄得跌幅，包括「盈利表現」跌8.3至37.1、「營業狀況」跌7.5至40.2、「環球經濟」跌4.3至30.3及「招聘意向」跌1至52，顯示本港中小企對本季的生意額的信心有所回落。值得留意的是，「環球經濟」的分項指數連續三季下跌，自2023年第二季起累計下跌18，反映本港中小企繼續受到外圍環境的挑戰。

綜合營商行業指數方面，在11大行業中，以「金融及保險業」的升幅最高，上升5.2點至53，重回50點中性水平線以上。同時，「社會及個人服務業」報52.1，亦在50點中性水平線以上。相反，「住宿及膳食服務業」、「進出口貿易及批發業」、「專業及商用服務業」、「資訊及通訊業」及「零售業」錄得較大的跌幅，分別報47.1、39.2、43.6、43.9、38.8。

整體投資趨勢方面，91%受訪中小企表示會在本季維持或增加投資，與上季持平。最多中小企預期本季維持或增加投資的項目為「與電子商務或數碼科技相關的培訓」、「線上/線下市場推廣」及「資訊科技系統」。

調查顯示，在現時有進行網上銷售的中小企中，大部分主要發展本地市場（85%）；其次，約三分一（35%）中小企現時有發展內地的網上銷售市場；亦有三分一（34%）於海外市場進行網上銷售。另外，在會考慮拓展網上銷售的本港中小企當中，接近三分二（62%）表示會於內地進行網上銷售，而分別有40%及36%的中小企，表示會繼續在本地及海外拓展網上銷售市場。然而，本港中小企於內地進行或拓展網上銷售時遇到不少困難，包括「不了解有關的法則或規例」、「內地品牌太多」、「不了解消費者的需求及喜好/消費者喜好變化太大」及「缺乏相關的人手或專才」；而最多中小企期望得到的支援為「資金支援」（如資金支援或促進融資）；「業界合作」（如政府或業界於內地協辦網上銷售活動）；及「市場洞悉」。

渣打銀行（香港）大中華區高級經濟師劉健恆表示，「渣打香港中小企領先營商指數」於2024年首季出現下跌，顯示本港中小企踏入新一年，對營商氣氛仍抱然審慎態度。指數下跌主要受短期業績轉弱的預期所拖累。慶幸的是，中小企於本季度的招聘和投資意欲較上季相對穩定，這預示本港經濟增長動力，將繼續由倚重內需的行業，逐步轉移至以對外貿易為主的行業，為香港進一步復甦帶來幫助。