旺角Elize Park首批30伙　平均呎價26688元

樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，周二(30日)公布首張價單，提供30伙，折實平均呎價約26,688元，一房折實入場費由599.82萬起。

集團創辦人及主席周佩賢表示，項目屬極緻市區豪宅盤，故一房戶定價形容為物有所值價，兩房戶定價形容為區域升值王者之選價。她指，該盤難以同其他樓盤直接比較，有其優越性，現時樓市和成交價錢兩極化，有信心具有優勢的盤源都會有「識貨客」買。她亦期望政府會減辣。

首張價單包括14伙一房戶及16伙兩房戶，實用面積243至341方呎。售價方面，價單提供即供及建期兩種付款方法，扣除最高4%折扣優惠後，折實價介乎599.82萬至951.66萬元，折實呎價約24,583至約27,922元。首10名買家可獲介乎價值約6.8萬至9.8萬元的度身訂造家具禮券。

集團董事梁鎮峰指，首批入場單位為6樓B室，實用面積244方呎，一房間隔，折實呎價24,583元。兩房入場單位為9樓C室，實用面積326方呎，折實價855.75萬元，折實呎價26,250元。項目示範單位上周已對公眾開放，大機會農曆新年前開售。

資料顯示，同屬旺角對上推出市場的一手樓Larchwood，於2022年8月推出首批50伙，當時折實平均呎價約20,888元。而去年起，共約16個九龍區全新盤開價，當中近七成項目的首批折實平均呎價為2萬元以下。