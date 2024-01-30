恒大被勒令清盤　FSMOne：清盤人能力非常重要

考慮到恒大不願意放棄手上全部的恒大物業及恒大汽車股權（分別持有約52%及59%），陳家朗認為債權人小組是次支持清盤的做法合理。事實上，恒大未能與債權人小組進行有效溝通亦是導火線之一，畢竟自去年起已有消息指內地政府「對恒大有意見、盯得比較緊」，隨後集團主席兼大股東許家印、前行政總裁夏海鈞、前首席財務官潘大榮等人輪流被控制，而最近恒大汽車總裁劉永灼亦同樣被刑事拘留，因此集團或已失去真正能作出重要決定的人。

在發出清盤令後，法院於同日委任安邁（Alvarez & Marsal）為清盤人，負責召開債權人會議及進行資產處置。換言之，除非恒大提出上訴，或者清盤人因集團經營表現有改善或有白武士等原因而再次提出債務重組的可行性，否則未來將不會再有重組方案。目前來看，清盤人能否從恒大的境外資產中找出最大價值，將會是決定債券回收價值的關鍵。因此，清盤人的能力非常重要，而安邁是一間在相關大型企業破產重組或清盤中具有一定經驗的企業諮詢公司，曾負責包括雷曼兄弟、瑞幸咖啡等清盤項目，同時亦是債權人小組心儀的清盤人人選。

另一方面，在2021年香港與內地簽署相互認可破產程序的協議後，理論上香港清盤人有權向內地法院申請認可在香港的清盤程序。陳家朗指出，即使獲境內法院認可，但清盤人能否真正伸手至境內市場，並接管由中國恒大持有的境內資產？考慮到恒大的規模及影響力，仍然存在一定難度。

去年的重組計劃告吹後，恒大被強制清盤的結局已屬預料之內。陳家朗認為集團在可見的將來都難以順利推進一個新的重組方案，因此提早落實清盤未必是一件壞事，或至少可以避免資產繼續貶值，以保障最終回收價值