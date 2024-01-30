官媒：申報白名單項目須滿足5條件　民營房企有冇份？

住建部上周五召開城市房地產融資協調機制部署會議，提及各地要抓緊研究提出可以給予融資支持的房地產專案名單。由住建部主管的中國房地產報引述知情人士指，無論是甚麼性質的公司，只要項目需要，符合標準和條件，進行申報後，經地方主管部門審核完畢，便可進入白名單，所有貸款爭取無錯，盡職免責，第一批項目白名單預計本月底落地。

報道指，上周五的會議明確能夠獲得融資支持的項目需要滿足5個條件：一、工程處於在建施工狀態。如果專案短期停工，但資金到位就能復工和交付的，也可以納入。二、有與融資額基本匹配的抵押物。三、確定一家貸款主辦銀行，並建立貸款資金封閉監理制度。四、預售經費未抽移或抽繳的預售經費已追回。五、訂訂貸款使用計劃及工程完工計劃。

報道引述出險房企管理層指，「第一批白名單應該會輪不到我們。大概率是央企、國企以及濱江、龍湖等民營房企。」

報道又引述廣州某國有商業銀行內部人士透露，兩個多月前，該行已提交了一份涉及30多家房企的白名單給省行，最後能覆蓋多少家還不清楚。惟指出首批進入白名單的項目，應該仍是那些經營比較穩健的房企，即便有出險房企的項目，也是少數。