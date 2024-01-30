【北上經濟效益】港人消費對深圳經濟增長貢獻有幾多？

本港去年第四季乃至全年的本地生產總值(GDP)明日(31日)下午出爐，同樣股樓運滯的深圳今日(30日)搶先公布，去年GDP為3.46萬億元人民幣(下同)，增長6%，觀乎本港財金官員去年11月初把本港去年經濟增長預測由最少3.5%降至「逾3%」，可見深圳反彈幅度遠勝香港。

港人更感興趣的應該是自己赴深圳消費有多大「貢獻」。深圳去年社會消費品零售總值近1.05萬億元，首度破萬億元大關，增速達7.8%，以此計算增長額約758.74億元，這不是將當局在2023年初公布的2022年全年數字直接相減所得。商品零售及餐飲收入分別增長7%及15.2%。

《深圳新聞網》早前有則報道在香港「炸鍋」，指港人去年10月在深圳消費36億元。即是說，單是10月已全市全年增量的4.74%，以港人去年才重新比較有規模地去深圳消費，全年計對增量的貢獻無疑更大。

按官方數據推算，深圳去年GDP增量近1,959億元。假如下半年每個月20億元。就當沒有因素拖低深圳的GDP增長，對GDP增長就達到0.36個百分點。

順帶一提，深圳去年通脹率由2.3%降至僅0.8%，低於香港。

另外，深圳市長覃偉中稱，深交所去年股票交易額保持亞洲第一、全球前三，債券發行額首度突破兩萬億元，金融業增加值升5.8%。另金融機構本外幣存款餘額增長8.1%。

不過，中國經濟惹憂，且外資對中國資產存戒心，深圳股市頹勢未轉，去年瀉近14%的深成指，昨日又創2019年2月後即市低位，並以接近全日低位的8,375點收市，跌2.4%，把今年跌幅擴至12%，創業板指數跌2.47%，收報1,583點；「中特估」較多的滬綜指則跌1.83%。滬股通錄25.02億元淨買入，深股通錄7.59億元淨賣出。滬深兩市總成交額僅約6,636億元。

話雖如此，深圳雲集華為、中興、比亞迪等招牌科企，中芯亦有設廠，去年全市戰略性新興產業實現增加值近1.45萬億元，增速達8.8%，對GDP的比率升至41.9%；固定資產投資在基建減5.1%的情況下仍升11%，工業更增43%。即使港口貨櫃箱吞吐量以標準箱計算跌0.5%、進口總值跌4%，出口總值仍增12.5%。

深圳市今日亦宣布把今年經濟增長目標設於5.5%，比廣州、北京和上海進取，更不用說預測屢被下調的香港。