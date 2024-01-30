荃灣荃景花園套三房售559萬　6年帳蝕離場

二手業主劈價蝕賣沽貨，荃灣荃景花園套三房單位，累減178萬元，以559萬元沽出，約6年帳面貶值36萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣林俊傑稱，鰂魚涌太古城北海閣中層H室，實用面積708方呎，三房間隔，新買家為同區客，單位原以1,250萬元放售，經議價後，最終以1,100萬元成交，呎價約15,537元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，天后傲龍軒高層D室，實用面積約578方呎，套三房間隔，望部分維港海景，放盤價1,100萬元，約1個月減至1,023.8萬元成交，呎價約18,142元，呎價創屋苑過去3年新低。

●中原張偉光表示，東半山及跑馬地1月錄約20宗二手買賣，東半山東山臺月陶居一個單位，實用面積約851方呎，套三房間隔，裝修雅致，連一車位開價1,680萬元，放盤短短5個月，減價390萬元，以1,290萬元沽出，呎價約15,159元。

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九龍區

●香港置業黃慶龍指，奧運站一號銀海1月暫錄約5宗買賣，包括2座中層C室，實用面積約668方呎，套三房間隔，原業主以約1,550萬元放售約4個月後，獲同區客接洽，減價約95萬元，以1,455萬元易手，呎價約21,880元。

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨3期百老匯街58號中層B室，實用面積約1,066方呎，套三房間隔，望內園景，最初開價1,055萬元，最近減至988萬元即獲兩組買家洽購，最終以970萬元易手，呎價約9,099元，新買家為外區換樓客。

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新界區

●中原凌活忠透露，荃灣1月錄得約80宗二手買賣，較上月約48宗反彈7成，荃景花園12座低層E室，實用面積約551方呎，套三房間隔，享市景，去年7月開價737萬元，累減178萬元，以559萬元沽出，呎價約10,145元，原業主持貨約6年，帳面蝕36萬元。

●中原張志豪表示，荃灣翠豐臺5座高層D室，實用面積約450方呎，兩房間隔，去年8月最初開價690萬元，期內連番降價，最近叫價555萬元，經議價後終以536萬元沽出，呎價約11,911元，放盤5個月累減154萬元。

●中原陳偉業指，東涌東堤灣畔2座高層C室，實用面積約803方呎，套三房連儲物套房間隔，叫價850萬元，議價後以808萬元沽出，減價約5%，呎價約10,062元。

●祥益袁思賢表示，屯門市廣場7座中層D室，實用面積約438方呎，兩房間隔，原業主增加議幅，減價18萬元，新買家決定以412萬元「一筆過」購入上址自用，呎價約9,406元。

●中原鍾宏遠指，屯門瓏門3座低層E室，實用面積約481方呎，兩房間隔，叫價750萬元，放盤一星期，減價30萬元，以720萬元沽出，呎價約14,969元，新買家為上車客。

●中原林頌宜透露，元朗YOHO MIDTOWN第7座高層F室，實用面積約691方呎，套三房間隔，減價30萬元，以870萬元沽出，呎價約12,590元，屋苑1月錄約7宗買賣，按月增約75%，平均實用呎價約13,619元，按月跌約4.6%。

●利嘉閣周雪雯稱，上水龍豐花園C座高層4室，實用面積約333方呎，兩房間隔，新買家為自住客，見樓價回落即與業主議價，最終以370萬元成交，呎價約11,111元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山本月暫錄約65宗二手買賣，較上月全月錄56宗增約16%，新港城M座中層6室，實用面積約338方呎，兩房間隔，叫價約550萬元，日前議價後以510萬元易手，呎價約15,089元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山海栢花園3座高層D室，實用面積約389方呎，兩房間隔，望樓景，叫價598萬元，放盤10個月，調整售價至550萬元成交，減幅約8%，呎價約14,139元，重返6年前的呎價水平。

●中原黎宗文指，沙田及大圍1月暫錄約68宗二手買賣，較上月錄約62宗增加約10%，沙田居屋綠怡雅苑1座中層A室，實用面積約593方呎，兩房間隔，年初開價約700萬元，未補價第二市場價以615萬元易手，呎價約10,371元，累減約85萬元。

●中原楊頌堯表示，大埔帝欣苑6座低層A室，實用面積約922方呎，套三房及工人套房間隔，放盤時開價約1,150萬元，議價後連車位以978萬元易手，呎價約10,607元，原業主持貨約8年，帳面獲利67萬元。

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