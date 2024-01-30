佳源清盤人：內房面臨更多審查及追討　對佳源財務更不利

清盤人得悉，於2022年12月至2023年12月期間，佳源的5間境內附屬公司於內地進入破產重整或預重整程序。據清盤人可得的資料，破產附屬公司至少持有6個相關地產開發項目等等。佳源預計，境內及境外營運發展的影響，將導致集團的資產淨值較此前刊發的截至2022年6月30日綜合財務狀況表中披露的資產淨值大幅下降。

自獲委任以來，清盤人一直就針對佳源的潛在申索整理不同來源的資料。現時針對佳源的申索總額目前估計不少於300億元人民幣，包括公募債券、私募債務、為其附屬公司提供的財務擔保連同其他或有負債。

清盤人指，儘管努力與潛在投資者和其他持份者進行接觸，但目前市況使籌集重組所需資金的前景變得複雜。在缺少足夠資金的情況下將無法實現成功的重組。目前清盤人仍致力於使重組取得成功，據此清盤人尋求佳源所有債權人的持續支持，並尋求他們在整個過程中保持耐心。佳源續停牌至另行通知為止。