滙豐遭英倫銀行重罰5.7億　涉存款保障相關「嚴重過失」

英倫銀行旗下行審慎監管局(PRA)宣布，滙豐因為多年來在保障存戶方面「嚴重過失」(serious failings)，被處以5,740萬英鎊(約5.68億美元)的罰款，這次是PRA有史以來開出金額第二高的罰單。

PRA對滙豐銀行(HSBC Bank)和HSBC UK Bank進行了罰款，原因是銀行未有正確執行《存戶保護規則》(Depositor Protection Rules)的要求，而且沒有準確識別符合《金融服務補償計劃》(Financial Services Compensation Scheme，FSCS)保護條件的存款。

今次的罰款金額之大，是僅次於2023年7月對瑞士信貸(Credit Suisse)的8,700萬英鎊罰款。英倫銀行副行長Sam Woods強調︰「所有銀行都必須完全遵守我們有關於解決銀行問題的要求，這一點至關重要。」他又指，本案中的嚴重失誤涉及PRA政策目標的核心。

不過，PRA亦聲稱，並不認為滙豐的違規行為是蓄意或魯莽的。滙豐在一份聲明中表示：「很高興已經解決這一歷史問題。」該行又指︰「PRA的最終通知肯定了滙豐對這項調查的配合，以及我們為完全解決這些問題所做的努力。」