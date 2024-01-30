市區項目推30伙價單　另有新盤送「足金金龍」吸客

農曆新年前，有市區新盤開價。全盤僅52伙的旺角項目，周二(30日)推出首張價單，涉及30伙，折實平均呎價約26,688元，一房折實入場費由逾599萬元起。

●旺角Elize Park開價 首批30伙折實平均呎價約26,688元

樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，周二(30日)公布首張價單，提供30伙，折實平均呎價約26,688元，較同區1年半前推出的新盤高約28%。首張價單包括14伙一房戶及16伙兩房戶，實用面積243至341方呎。售價方面，價單提供即供及建期兩種付款方法，扣除最高4%折扣優惠後，折實價介乎599.82萬至951.66萬元，折實呎價約24,583至約27,922元。

●油塘親海駅向指定三房買家送「足金金龍」

●何文田站瑜一系列累沽439伙 套現75億

由華懋集團發展的何文田站新盤瑜一，有機會於農曆新年後，首度推出瑜一．天海的內園一房單位。瑜一系列項目迄今累計售出439伙，套現75億港元，平均成交呎價約28,409元。由2月3日至2月29日期間，購買瑜一．天海及第1C期的首5名買家，均可獲約1.8萬港元的中菜盛宴禮券。

●黃竹坑站揚海兩房呎價約27,888元

●天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST單日沽兩伙 共涉1,169萬元

●旺角Larchwood將3個定價劃一減至699.9萬元

●啟德MONACO MARINE特色戶6960萬元新高價沽

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周二(30日)沽出1A座38樓A室，單位實用面積1,708方呎，四房兩套連工作間及洗手間，附747方呎天台及265方呎平台，成交價6,960萬元為項目新高，呎價約40,749元。據悉，買家鍾情單位的客廳可飽覽維港景致，加上天際屋屬區內罕有戶型，購入自住。

●薄扶林道Jessville三房連車位售3,588萬元

薄扶林道128號Jessville於周二(30日)錄得承接，Jessville Tower的12樓A室，為實用面積1,431方呎，屬三房連書房間隔，另設儲物室，連同1個車位以3,588萬元招標售出，呎價約25,073元。資料顯示，該單位成交期為90天。

●長沙灣佳悅開放式戶終止交易