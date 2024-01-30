市區項目推30伙價單 另有新盤送「足金金龍」吸客
2024年01月30日 22:03
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農曆新年前，有市區新盤開價。全盤僅52伙的旺角項目，周二(30日)推出首張價單，涉及30伙，折實平均呎價約26,688元，一房折實入場費由逾599萬元起。
●旺角Elize Park開價 首批30伙折實平均呎價約26,688元
樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，周二(30日)公布首張價單，提供30伙，折實平均呎價約26,688元，較同區1年半前推出的新盤高約28%。首張價單包括14伙一房戶及16伙兩房戶，實用面積243至341方呎。售價方面，價單提供即供及建期兩種付款方法，扣除最高4%折扣優惠後，折實價介乎599.82萬至951.66萬元，折實呎價約24,583至約27,922元。
●油塘親海駅向指定三房買家送「足金金龍」
長實集團(01113)旗下油塘親海駅，周二(30日)公布推出「金龍送福 · 吉祥滿屋」優惠。長江實業營業部經理陳詠慈表示，由周六(2月3日)起至2月29日，凡購買項目指定三房單位之買家，將可獲贈價值約99,800港元的足金金龍一個。兩期發展的親海駅迄今累售出877伙，套現逾57.6億元，現僅餘最後9伙海景三房戶。
●何文田站瑜一系列累沽439伙 套現75億
由華懋集團發展的何文田站新盤瑜一，有機會於農曆新年後，首度推出瑜一．天海的內園一房單位。瑜一系列項目迄今累計售出439伙，套現75億港元，平均成交呎價約28,409元。由2月3日至2月29日期間，購買瑜一．天海及第1C期的首5名買家，均可獲約1.8萬港元的中菜盛宴禮券。
●黃竹坑站揚海兩房呎價約27,888元
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周二(30日)以1,310.73萬元售出第2B座8樓G室，實用面積470方呎，兩房間隔，呎價約27,888元。
●天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST單日沽兩伙 共涉1,169萬元
新鴻基地產(00016)及港鐵公司(00066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，周二(30日)連沽兩伙，共涉1,169.73萬元。包括3A座9樓A6室，實用面積500方呎，三房間隔，成交價615.63萬元，呎價約12,313元。
●旺角Larchwood將3個定價劃一減至699.9萬元
宏安地產(01243)旗下旺角Larchwood，周二(30日)修改價單4號，將3個一房單位的定價劃一下調至699.9萬元，減價幅度介乎5至10%。由價單所見，涉及的單位為19樓J室，20樓J室及21樓J室，全屬實用面積259方呎的一房戶，原本定價為734.1萬至774.1萬元，現時統一降到699.9萬元，呎價約27,023元。買家另可獲家具禮券及上限3.75%的「易上車印花稅優惠」。
●啟德MONACO MARINE特色戶6960萬元新高價沽
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周二(30日)沽出1A座38樓A室，單位實用面積1,708方呎，四房兩套連工作間及洗手間，附747方呎天台及265方呎平台，成交價6,960萬元為項目新高，呎價約40,749元。據悉，買家鍾情單位的客廳可飽覽維港景致，加上天際屋屬區內罕有戶型，購入自住。
●薄扶林道Jessville三房連車位售3,588萬元
薄扶林道128號Jessville於周二(30日)錄得承接，Jessville Tower的12樓A室，為實用面積1,431方呎，屬三房連書房間隔，另設儲物室，連同1個車位以3,588萬元招標售出，呎價約25,073元。資料顯示，該單位成交期為90天。
●長沙灣佳悅開放式戶終止交易
由佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展的長沙灣佳悅，周二(30日)錄得終止交易，涉及單位為16樓E室，實用面積212方呎，開放式間隔，原本在去年6月以450.52萬元，當時呎價約21,251元。