東方日報B1：港經濟受壓　股樓須減稅削辣

港府2023/24財政年度將再次錄得財政赤字，已是市場共識。最新特許公認會計師公會(ACCA)香港分會估計，香港本財政年度財政赤字達1,220億元，建議港府下調股樓印花稅，且一併檢視稅制及經濟發展，並關注「4大支柱及6大產業」(貿易及物流業、旅遊業及認證產業等)能否繼續成為核心發展。事實上，本港經濟自通關以來冷暖自知，內地經濟又屢救無效，各大支柱產業相繼敲響警號，正是「山雨欲來風滿樓」之寫照。

稅種方面，ACCA香港分會副會長何家輝不諱言，港府對上一次作出全面審視「已經是上世紀的事」，認為現時是適當時機讓香港的稅制安排與時並進，但強調不應聚焦資本增值稅、銷售稅等特定稅種，因每項稅種均會影響經濟活動及民生。他提及，新加坡在引入銷售稅後，企業所得稅等稅率均有下調，所以港府宜與市民及商界談討如何作長遠發展。

要留意，該會最新提出港府可優化「新資本投資者入境計劃」的投資項目，將約10%金額(約300萬元)投資在北部都會區、交椅洲大型人工島等大型基建項目上，參考現時須投資10%在創科項目的做法。ACCA稱，港府不應排除任何融資方式，此舉亦可向投資者提供額外的定息收入選擇。另去年約有90,000名人才經高才通及其他人才入境計劃抵港，該會指港府須審視如何留住這些人才變成納稅人。

此外，該會建議港府須持續為樓市「減辣」，並以香港永久性居民為優先考慮，逐步下調從價印花稅(AVD)，但強調非一刀切將稅率降至某個百分比，因觀乎樓市並非由印花稅主導行情，還有息口等因素。股票印花稅方面，他們則認為可與內地看齊，即轉讓方只需支付0.05%稅率，強化香港競爭力。

財政儲備方面，ACCA則料今個財年錄7,130億元，相當於港府約11個月支出。惟與此同時，財經事務及庫務局(財庫局)向立法會呈交會計及財務匯報局(會財局)的2024/25年度預算及注資建議，預計下個財年錄約1.67億元經營赤字，而港府在2019年注入的種子資金餘額將在2024年第三季全數用完。財庫局建議，開立一筆兩億元的非經常開支承擔額，向會財局注資，並向財務委員會申請撥款。

財庫局解釋，注資是考慮到香港整體經濟繼續受複雜多變的外圍環境所影響，加上會計業界現時面對人才短缺情況，認為目前尚未有條件根據「用者自付」原則，為會財局開拓新收入來源以解決上述資金短缺問題。

另外，世界貿易組織(WTO)首席經濟學家奧薩(Ralph Ossa)最新提及，由於全球經濟疲弱，以及蘇彝士運河航運中斷，可能下調2023年及2024年貿易增長預測，意味香港這個外向型經濟體後續進展可能更為惡劣。