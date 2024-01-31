【東方日報產評】中港股樓寒風凜　經濟那來喜氣洋

下周六就是新春大年初一，惟如今中港兩地的過節氣氛都不太熱鬧，皆因經濟景氣與嚴冬天氣一樣，在股市與樓市寒風凜凜之下，企業與居民都要為過年關和今年的發展前景感到惆悵，又有何心情歡度佳節？內部需求疲弱的局面只怕短期內難有大改善，加上全球大選年外部形勢詭譎多變，得有心理準備，迎面而來的這個甲辰龍年，都要繼續勒緊褲頭過日子！

內地最大民營房地產企業中國恒大以清盤收場，不排除更多房企債權人會倣效做法，意味更多存在債務危機的房企，可能會列入被申請清盤之列。用家不知道哪家房企何時會倒下，一旦無法交樓，首付款項分分鐘血本無歸，故此時置業只會變得更加審慎，甚至索性推遲置業計劃，意味這期間樓市的流轉量難以樂觀，資金流周轉不改善的話，更具實力的房企，長期處於這個營運環境，日子都會變得難過。官方得更積極協調，讓穩健的內房業者保持營運暢順，並促使金融機構與出現債務問題的業者務實交流疏導風險，以防牽一髮動全身，火燒金融體系。

內房慘況如是，香港同業也不見得好過。這些年往內地開拓商業房地產業務的香港發展商，如今面對內地主要大城市商業景氣萎縮，經營慘淡，最閉翳的是不知道這個困局尚會維持多久，即時止血無期，分分鐘要將在內地賺得的錢倒貼甚至入肉。

至於港樓，去年政府推地不是流標就是超低價成交，地價向下已是鐵一般事實。手持大量貨源的發展商正為如何開價推盤套現發愁，對於啟動新投資項目自然更加審慎，畢竟與內地的低息環境不同，香港發展商在美國利率高企之下，利息成本不菲，在資金回籠進度不明之下，管理財政風險已成為頭等大事。

去年香港租金跑贏樓價的現象明顯，相信今年會持續，皆因用家為免入錯市買貴樓，也恐防經濟再差，飯碗不穩，寧願轉買為租。可想而知，樓價的下行壓力仍大。不過，至今港府仍不肯完全撤辣，政策取向顯然是容忍樓價繼續跌。

雖然本月中港兩地當局都積極出招穩經濟，但資本市場依然缺乏似樣的反彈，疲弱之勢是路人皆見，相信已流走的外資，今年可以繼續睇少中港這兩個市場。港府去年已開始研究如何改善股市流動性，但至今仍然是講多過做，反正遠水難救近火，指望中東、東南亞、內地企業來港上市，卻一直在坐冷板櫈，整個金融業界只怕愈做愈縮。

股樓不濟，影響不止於金融地產，連帶百業受到牽連。不過，得放心的是，內地當局不會容許房地產市場引發系統性風險，更多的穩定措施將會出台，但目的是維穩而已，「房住不炒」的底線不會變。至於香港，今年樓價下跌的影響將會更加明顯，兩地金融業被樓市問題掣肘，如何才能展翅高飛，自成疑問。

兩大核心產業如是，整體經濟前景無甚足觀，得祈求外圍環境保持穩定，否則更大的風浪還在後頭！