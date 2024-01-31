陳錦興：紫金礦業估值吸引 上望...
2024年01月31日 05:00
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美國聯儲局議息在即，市場普遍憧憬是次議息會議聯儲局將強化鴿派基調，年內有望多次降息，將利好金屬價格。此外，內地央行超預期降準，房企有望得到融資支持，建築市場好轉利好銅價。紫金礦業(02899)產品組合包括銅、金、鋅等，可受惠，可趁整固吸納。
紫金礦業發盈喜，預計2023年股東應佔淨利約211億元人民幣，按年增加約5.28%，略低於市場預期。紫金亦公佈2023年礦產產量，礦產銅101萬噸，按年增長11%；礦產金67.7噸，按年增長20%；礦產鋅(鉛)46.7萬噸，按年增長3%；礦產銀412噸，按年增長4%。
紫金礦業的銅、金產量有不俗增長，鋅、銀則保持平穩，預期隨碳酸鋰新項目推出後，2024年產量將錄得較快提升。今年在地緣政治風險升溫情況下，金價料將持續保持高位，而內地央行降準和房企獲資金支持，基建、建築行業回暖，將加大對銅的需求，料紫金的股價將受支持。
紫金目前市盈率約14倍，建議11.6港元吸納，暫上望阻力位14元，跌破支持位10.7元止蝕。
英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)