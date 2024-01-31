陳錦興：紫金礦業估值吸引　上望...

紫金礦業發盈喜，預計2023年股東應佔淨利約211億元人民幣，按年增加約5.28%，略低於市場預期。紫金亦公佈2023年礦產產量，礦產銅101萬噸，按年增長11%；礦產金67.7噸，按年增長20%；礦產鋅(鉛)46.7萬噸，按年增長3%；礦產銀412噸，按年增長4%。

紫金礦業的銅、金產量有不俗增長，鋅、銀則保持平穩，預期隨碳酸鋰新項目推出後，2024年產量將錄得較快提升。今年在地緣政治風險升溫情況下，金價料將持續保持高位，而內地央行降準和房企獲資金支持，基建、建築行業回暖，將加大對銅的需求，料紫金的股價將受支持。

紫金目前市盈率約14倍，建議11.6港元吸納，暫上望阻力位14元，跌破支持位10.7元止蝕。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)