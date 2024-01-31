陳樂怡：港股彈力不足　高息國企股屬穩健之選

今年為美國大選年，中美政治風險因素發酵，科網及生物科技公司相繼受波及，引發恐慌性拋售。港股投資氣氛本已疲弱，壞消息引發更激烈反應。儘管內地連環出招穩定金融市場，惟至今未見顯著刺激作用。預計美國聯儲局年中才會啟動減息，人民幣反彈空間受限。港股低位反彈力度不足，恒生指數續受制於50天線，策略上繼續以高息國企為穩健選擇，可留意能源、火電及電訊股。

在電動車領域中，比亞迪憑藉其規模效應，核心零部件自主，出口市場擴大，具備強勁競爭實力，為行業首選。集團估值亦已跌至近3年低位。然而，市場憂慮電動車需求前景，以至潛在地緣政治影響，板塊估值下調的壓力尚未消除。

中石化有條件增派息

基於中石化資本開支高峰期已高，有條件增加派息及股份回購。估值上，現價對應2024財年預測市帳率0.54倍，股息率高達10厘，上望阻力位4.7港元，支持位3.64港元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)