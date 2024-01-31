施羅德：環球經濟未脫滯脹陰霾

近期穩健的支出數據，反映貨幣政策的作用可能已經減弱，而消費保持強勁，將妨礙通脹平穩下跌，甚至可能會推高利率。分析顯示，雖然消費強勁的情景或會對環球經濟增長預測增加累計1.3個百分點，但同時亦會令通脹上升1.3個百分點並推遲減息。

事實上，需求復甦和通脹回升可能促使環球央行進一步收緊貨幣政策。與此同時，漫長而多變的政策傳導滯後效應，可能比預期更快出現，並增加環球經濟出現「硬着陸」的風險。

高通脹或持續更長時間

然而，環球經濟供給側方面亦存在許多不明朗因素。金融市場對人工智能(AI)等新技術的興奮情緒，可能會迅速地轉化成投資熱潮，從而推動生產力提升，促使經濟實現較基準預測更溫和的着陸。但同樣地，如供給側通脹情景顯示，負面的供應衝擊將導致環球經濟朝着滯脹方向發展。近期美國等勞動市場放緩的迹象可能只是曇花一現，工資增長持續高企可能導致高通脹率難以回落。

最後，地緣政治風險或會中斷大宗商品尤其是石油的供應，以及阻礙國際貿易和投資，從而導致通脹回升。這兩種情景將導致已發展經濟體系的央行幾乎沒有減息空間。

目前對供給側通脹情景的預測機率仍高達10%，以及地緣政治風險情景的概率為7%，這反映滯脹結果仍是基準預測面臨的最大風險。

現時預計，環球國內生產總值(GDP)增長預期將由去年的2.7%，放緩至今年及2025年的2.2%。在已發展經濟體系，經濟增長預計將由去年的1.6%，下跌至今年的1%，隨後於2025年回升至1.1%。

儘管美國經濟仍然表現強勁，但隨着高利率逐漸影響經濟活動，預期經濟增長將放緩，且預期歐元區已於去年底前陷入衰退，而英國經濟可能於今年上半年步其後塵。

料歐央行減息早過英美

內地方面，當局採取寬鬆政策已有一段時間，隨着他們試圖終結以房地產業為主導的經濟模式，很可能會再進一步放寬政策。

此外，預期環球消費者物價指數(CPI)將由去年的4.4%，放緩至今年的2.9%，隨後小幅回升至2025年的3%。儘管如此，目前通脹放緩很大程度上是由於大宗商品價格影響不斷減弱，而非相關核心物價壓力大幅放緩所致，因此將通脹下調至目標水平仍然存在困難。

歐洲央行預計會是首個開始減息的主要已發展市場央行，並將在今年第一季起減息1.5厘，到2025年中存款利率將下調至2.5厘。緊隨其後的將會是英倫銀行，預期它將於2025年中前累減1.25厘至4厘。相比下，美國聯儲局將是最後才減息的主要已發展市場央行，目前預期當局將於9月首次減息，利率將於2025年下調兩厘降至3.5厘水平。

施羅德經濟研究團隊