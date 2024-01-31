道指升133點　紐油漲1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報103.41；港匯見7.817；離岸人民幣(CNH)報7.1903；美元兌日圓處147.44；歐元報1.0843，英鎊報1.2692。現貨金價處2,038美元。布油報82.43美元，紐油報78.04美元。比特幣企42,957美元。道指期貨升10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水約60點。

●道指周二(30日)再創新高，收市報38,467點，升133點或0.35%。標指收報4,924點，跌2點或0.06%；納指收報15,509點，跌118點或0.76%。

●英國富時100指數收報7,666點，升33點或0.44%。德國DAX指數收報16,972點，升30點或0.18%。法國CAC指數收報7,677點，升36點或0.48%。

●港股ADR指數按比例計算，收報15,693點，跌9點。

●2月夜期期指收市報15,702點，跌31點，低水1點。

●紐約期油收報每桶77.82美元，升1.04美元，升幅1.4%。倫敦布蘭特期油收報每桶82.87美元，升0.47美元，升幅0.6%。

●紐約期金見3周高位，收報每安士2,050.9美元，升6.3美元或0.3%。

●日本12月零售銷售按年增長2.1%，預期增長5.1%。

●三星電子上季淨利潤逾6萬億韓圜，超過市場預期近倍。

●美國12月JOLTS職位空缺意外創3個月新高。

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