AMD今季收入預測遜預期　股價市後瀉6%

美國晶片大廠超微半導體(AMD)去年第四季業績出爐，收入按年增長10%至61.68億美元，勝預期的61.2億美元；經調整純利12.49億美元，增長12%；每股盈利77美仙，符預期；毛利率由43%升至47%。AMD股價在市後延長交易時段跌逾6%，報160.9美元，守160美元關，全日仍跌3.2%至172.06美元。行政總裁蘇姿丰在分析員電話會議上表示，預計2024年需求環境將繼續複雜。

業務收入方面，包括伺服器CPU及人工智能(AI)晶片的數據中心業務銷售額達到22.8億美元，按年增長38%。AMD表示，收入增長大部分歸因於其用於AI的Instinct圖形處理器銷售勁增。

不過，AMD對第一季業績展望未達預期，預計第一季收入54億美元，低過分析師預期的57.3億美元；料個人電腦(PC)晶片在內的部分主要業務將按季下跌；預期數據中心收入持平，原因是伺服器CPU銷售下降，獲GPU銷售所抵銷。

此外，AMD上調AI晶片銷售預測，去年10月預計2024年伺服器GPU銷售額將達20億美元，最新預測升至35億美元，受Instinct品牌帶動。