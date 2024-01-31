內地1月官方製造業PMI回升至49.2　遜預期

國家統計局公布，內地1月份製造業採購經理指數(PMI)為49.2%，較去年12月上升0.2個百分點，製造業景氣水平有所回升，但仍處收縮水平，略遜於市場預期的49.3。

從企業規模來看，大型企業PMI為50.4%，較去年12月上升0.4個百分點，高於臨界點；中型企業PMI為48.9%，較12月上升0.2個百分點，低於臨界點；小型企業PMI為47.2%，較12月下降0.1個百分點，低於臨界點。

從分類指數來看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和供應商配送時間指數高於臨界點，新訂單指數、原物料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

生產指數為51.3%，較12月上升1.1個百分點，顯示製造業生產景氣度回升。

新訂單指數為49.0%，較12月上升0.3個百分點，顯示製造業市場需求景氣度有所改善。

原料庫存指數為47.6%，較12月下降0.1個百分點，顯示製造業主要原料庫存量持續減少。

從業人員指數為47.6%，較12月下降0.3個百分點，顯示製造業企業用工景氣度下降。

供應商配送時間指數為50.8%，較12月上升0.5個百分點，顯示製造業原料供應商交貨時間持續加快。