張智威：恒指宜守15300關 中電現價值博
2024年01月31日 11:09
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內地1月製造業PMI回升至49.2，信誠證券聯席董事張智威表示，雖比上月升0.2個百分點，但仍處於收縮水平，對港股會構成一定壓力，另要留意內房事件，繼恒大被勒令清盤後，碧桂園會否步其後塵。他指出，恒指目前跌穿20天線，繼續向下尋底，希望能守15,300點關。他指1月23日中央出手救市後，恒指由低位反彈至該水平，一旦失守的話，則反映救市成效不顯著。
中電控股(00002)發盈警，需為澳洲客戶業務商譽減值59億元，不過計及相關的非現金商譽減值後，集團2023年的總盈利預計約66億元，按年增長超過6倍。張認為中電前景看俏，對目前預期市盈率15.1倍，股值不貴，預期周息率5.08%，因此股價硬淨。
至於同樣發盈警舜宇光學(02382)，料去年純利至少降5成。張指一直不看好舜宇，毛利極低，其大客戶蘋果公司將生產線搬至東南亞，料未來生意難做，技術走勢方面，去年11月、12月出現三頂形態，股價難有突破。
晶片股昨日沽壓重，中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)齊插水。有消息指，全球主流晶圓代工廠商展開減價戰，目前晶圓代工業降價的主要範圍是28納米以上製程。張指出，除了行業競爭激烈，盈利前景受壓，亦受政治因素困擾，在中美角力下難有運行，風險高，即使博反彈亦要小心。