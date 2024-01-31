張智威：恒指宜守15300關　中電現價值博

內地1月製造業PMI回升至49.2，信誠證券聯席董事張智威表示，雖比上月升0.2個百分點，但仍處於收縮水平，對港股會構成一定壓力，另要留意內房事件，繼恒大被勒令清盤後，碧桂園會否步其後塵。他指出，恒指目前跌穿20天線，繼續向下尋底，希望能守15,300點關。他指1月23日中央出手救市後，恒指由低位反彈至該水平，一旦失守的話，則反映救市成效不顯著。