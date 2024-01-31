滙豐PayMe再推派利是AR遊戲　獎賞達888元

農曆新年將至，PayMe by HSBC再次推出大型賀年活動「PayMe狂派利是」AR遊戲。由今年2月1日起至29日，用戶更新PayMe應用程式後，透過手機鏡頭掃描全港多個地點廣告牌上的活動二維碼或點擊網上廣告後，即可玩AR遊戲，只要捕捉到喵大仙（PayMeow）即可搶PayMe開運利是，有機會獲取高達888港元萬用券獎賞，領取後須於即日內於全港超過63,000間接收PayMe付款的商戶消費時使用。

PayMe用戶掃描銅鑼灣金百利商場廣告牌上的二維碼，更可探索喵大仙AR世界，在手機鏡頭內見到PayMe AR紅運新年元素舖滿銅鑼灣心臟地帶。

另外，PayMe用戶在2024年2月10至16日期間以PayMe群組利是功能，向5位或以上的親友派發總值100元或以上的群組利是，更可獲8元PayMe折扣萬用券。

滙豐表示，PayMe去年的「全民PayMe 大派利是」賀年活動派出逾110萬張開年利是（折扣優惠券），令商戶交易量按年上升逾300%。另外，PayMe用戶亦透過群組利是功能於去年新年期間派出逾530萬封電子利是，總值超過8,500萬元。