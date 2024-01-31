香港會計師公會：港企於ESG有四大範疇待改善

近年不少投資者做決策時，愈來愈重視企業的環境、社會與管治(ESG)表現。若一間企業有穩定而具質素的ESG表現，反映其同時擁有優質企業管治文化及良好聲譽，不但有助吸引長線投資，更有利企業撐過逆境，即使營運遇上難關，過後亦能更快速重回增長軌道。

香港會計師公會於去年底公布第24屆「最佳企業管治及ESG大獎」得獎名單，當中評審團提出多項有關香港上市公司在ESG以及企業管治表現的觀察，並就部分本地企業在可持續發展上可作改善的範疇提出建議。投資者在關注企業營運情況及管理效能時，亦可以此作參考，以便作出更全面投資策略。

近年有不少傳媒報道「公職王」情況，即一人身兼多項重要公職。香港會計師公會的大獎評審團發現，公司「過度入閣」問題相當普遍。有董事同時兼任多家上市公司和公營機構的職務，令人擔憂其能否投入足夠時間及精神處理各董事會的工作。公會建議，相關公司需要披露任命「過度入閣」董事的原因，提供證據表明他們能夠為董事會的工作投入足夠時間。

公會亦發現，部分董事會中長期任職的獨立非執行董事所佔比例較高，且整體平均年齡較高，惟相關公司年報未有詳盡解釋。公司應說明在類似情況下決定續任董事的合理原因，說明如何使公司繼續受益，以釋除投資者疑慮。此外，整體而言，香港企業董事會中的女性董事人數仍然偏低低，情況有待改善。

企業ESG目標乏指標 公會籲聘外部鑑證

再者，公會指出不少企業即使訂出ESG目標，惟大多流於質化，欠缺量度指標，尤其是「社會」範疇。此舉令持份者難以衡量公司的實際進展。另外，即使公司已提供年度統計數據，但並沒有就不同時期的重大轉變作出解釋，令持份者難以掌握現況。

雖然現時不少企業已定期公布可持續發展報告，但是若要增加這些報告的信用度，公會認為企業應該考慮採用獨立專家鑑證。這縱然會產生若干成本，甚至需要企業投入更多資源強化收集、分析和管理數據的系統及內部監控，以確保數據的關聯性及準確程度，但由信譽良好的機構提供外部鑑證，既可增強持份者信心，更可消除市場對「漂綠」之憂慮。

現時，有不少會計師事務所均提供ESG外部鑑證服務，因其在財務匯報／審計、內部監控和風險管理等方面訓練有素及經驗豐富，並熟悉相關準則，令會計師成為ESG外部鑑證者的理想選擇。

香港會計師公會