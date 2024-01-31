立會議員李惟宏提10招刺激港股　倡降股票印花稅

港股表現持續低迷，立法會金融服務界議員李惟宏提出10大刺激港股流動性措施，包括在不影響財政儲備和講完流動性的前提下，動用外匯基金入市，以發揮「帶頭作用」，又倡下調股票印花稅。

李氏指，市場表現低迷，主要是投資者欠缺信心，相信政府入市，可以提振市場信心，從而推動股市。

被問到會否擔心外匯基金因而錄虧，他坦言，任何投資均有風險，只要不涉及孖展或融資投資，最壞情況下(即上市公司倒閉)只會輸本金，而日後升市則可獲利。現時外匯基金也有持有其他市場股票，佔總資產約12.1%，其他市場也不是穩賺不賠。

他續指，若香港整個市場「愈做愈耷」，未來只會更差。從政策層面，應衡量大局的利弊，而政府也應平衡好風險。同時重提港府在1998年時「打大鱷」時也曾購入33隻藍籌，佔當時外匯基金總資產約18%，強山調動用外匯基入市非無前例，而其他市場也有相若做法，舉例指日市央行也有投資當地的交易所買賣基(ETF)，近期在日股高位也有退出，並獲利。

至於股票印花稅方面，李氏指，降低交易成本是環球大趨勢，香港從長遠競爭力，應將股票印花稅稅率降至為零。儘管現時港府財政承壓，但現時的股票印花稅稅率相比其他主要市場仍高，故當局也應考量進一步下調股票印花稅，例如改收單邊或雙邊各減一半，以帶動高頻交易。

其他提振建議包括加快落實促進股票市場流動性專責小組的建議、研究取消交易手數要求、完善除牌機制、容許強積金供款直接購買股票、放寬回購股票限制、改革恒生指數篩選機制、完善上市機制，以及提高南向「港股通」。