去年底負資產樓按逾2.5萬宗　創逾19年新高！

金管局公布，負資產住宅按揭貸款宗數由2023年第3季末的11,123宗，增加至2023年第4季末的25,163宗，為2004年9月底後新高。

金管局指，這些個案主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

負資產住宅按揭貸款涉及的金額由2023年第3季末的593億港元，增加至2023年第4季末的1,313億港元。負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由2023年第3季末的20億港元，增加至2023年第4季末的73億港元。2023年第4季末拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款比率由2023年第3季末的0.02%，輕微上升至2023年第4季末的0.03%。

必須注意的是，此調查所得數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款(即欠受訪機構的未償還貸款額超過按揭物業的當前市值)，當中並不包括涉及二按，而連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款。由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。

受訪認可機構的按揭貸款額約佔整個銀行體系按揭貸款總額的99%。調查結果是經過推算得出，以估計整個銀行體系的負資產按揭貸款情況。

金管局副總裁阮國恒直言，負資產僅為一個計算問題，當樓價有調整時負資產數量自然會上升；目前香港整個住宅揭貸組合的拖欠比率仍很低，尤其是負資產相關的拖欠比率，仍較整個按揭貸款的拖欠比率還要低，所以從銀行風險管理的角度沒有影響。