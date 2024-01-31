道期牛皮 比特幣跌1% 關注美「小非農」職位增長
2024年01月31日 16:34
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美匯指數報103.61；港匯見7.8182；離岸人民幣(CNH)報7.1876；美元兌日圓報147.62；歐元處1.0811；英鎊報1.2675。金價報2,036.60美元。油價微跌，布油報82.22美元，紐油處77.56美元。比特幣跌1.4%至42,962美元。道指期貨升13點。
焦點數據：
21:15 美國1月ADP就業變動
22:45 美國1月芝加哥採購經理指數
●港股在1月最後一個交易日跌市收場！恒生指數收市報15,485點，跌218點或1.39%。國企指數收報5,194點，跌81點或1.54%；科技指數曾跌穿3,000點大關，創15個月新低，收市報3,005點，跌93點或3%。主板全日成交988億港元，港股通淨賣出6.31億元。恒指1月累跌1,562點，跌幅9.16%。科指更爆小股災，全月挫758點或20%。
-小米汽車傳2月啟動量產，仍未有定價消息。
-國泰林紹波向員工發內部通訊，預告將與員工分享利潤。
-傳新世界放售K11 Art Mall附近8個舖位，市場估值3億。
●滬深三大指數偏軟。滬綜指收報2,788點，跌41點或1.48%，連續三日下跌，成交3,556.37億元人民幣(下同)；深成指收報8,212點，跌163點或1.95%，繼續創近5年新低，成交4,026.18億元；創業板指數收報1,573點，跌10點或0.66%，為4年半新低，成交1,665.72億元。總結1月，滬綜指跌6.27%，深成指暴跌13.8%，創業板指數更瀉16.8%。https://reurl.cc/VNY0d6
內地經濟：
●通縮恐惡化？調查：三成內地白領去年薪金減少
●TikTok太孤寒？環球唱片或停止提供授權音樂。
●字節跳動旗下百科名醫網團隊幾全數離職。
●世界工廠東莞去年GDP僅增2.6%，不及目標一半。
●內地1月官方製造業PMI升至49.2，惟續處收縮區間。
香港經濟：
●去年底負資產樓按逾2.5萬宗 創逾19年新高！
●香港會計師公會：港企於ESG有四大範疇待改善。
●港府已建強積金基金優先投資綠色債券機制。
●裁員潮殺到中資行，ibanker指港通街無工作行家。
外地經濟：
●連年保七！印度冀2027年躍升第三大經濟體。
●《黑天鵝》作者：美經濟白天鵝來襲，正面臨「死亡螺旋」。
●嘉信理財：聯儲局料按兵不動，今年有3次減息空間。
●準備落閘？美商務部長警告國產電動車存國安風險。
●澳洲上季通脹續降至4.1%，創兩年新低。
企業消息：
●納斯達克擬裁員數百人，整合辦公地點。
●Alphabet上季廣告收入差過預期，股價市後插近6%穿143美元。
●PayPal宣布裁員2500名員工，盼可推動利潤增長。
●Apple蟬聯胡潤世界500強之冠，英偉達價值增達2倍。
●AMD今季收入預測遜預期，股價市後瀉6%。
●UPS季績遜預期，計劃裁員1.2萬人，股價挫8%。
●微軟季度收入勝預期，股價市後守400美元關。