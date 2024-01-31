道期牛皮　比特幣跌1%　關注美「小非農」職位增長

美匯指數報103.61；港匯見7.8182；離岸人民幣(CNH)報7.1876；美元兌日圓報147.62；歐元處1.0811；英鎊報1.2675。金價報2,036.60美元。油價微跌，布油報82.22美元，紐油處77.56美元。比特幣跌1.4%至42,962美元。道指期貨升13點。

焦點數據：

21:15 美國1月ADP就業變動

22:45 美國1月芝加哥採購經理指數

●港股在1月最後一個交易日跌市收場！恒生指數收市報15,485點，跌218點或1.39%。國企指數收報5,194點，跌81點或1.54%；科技指數曾跌穿3,000點大關，創15個月新低，收市報3,005點，跌93點或3%。主板全日成交988億港元，港股通淨賣出6.31億元。恒指1月累跌1,562點，跌幅9.16%。科指更爆小股災，全月挫758點或20%。

-小米汽車傳2月啟動量產，仍未有定價消息。

-國泰林紹波向員工發內部通訊，預告將與員工分享利潤。

-傳新世界放售K11 Art Mall附近8個舖位，市場估值3億。

內地經濟：

●通縮恐惡化？調查：三成內地白領去年薪金減少

●TikTok太孤寒？環球唱片或停止提供授權音樂。

●字節跳動旗下百科名醫網團隊幾全數離職。

●世界工廠東莞去年GDP僅增2.6%，不及目標一半。

●內地1月官方製造業PMI升至49.2，惟續處收縮區間。

香港經濟：

●去年底負資產樓按逾2.5萬宗 創逾19年新高！

●香港會計師公會：港企於ESG有四大範疇待改善。

●港府已建強積金基金優先投資綠色債券機制。

●裁員潮殺到中資行，ibanker指港通街無工作行家。

外地經濟：

●連年保七！印度冀2027年躍升第三大經濟體。

●《黑天鵝》作者：美經濟白天鵝來襲，正面臨「死亡螺旋」。

●嘉信理財：聯儲局料按兵不動，今年有3次減息空間。

●準備落閘？美商務部長警告國產電動車存國安風險。

●澳洲上季通脹續降至4.1%，創兩年新低。

企業消息：

●納斯達克擬裁員數百人，整合辦公地點。

●Alphabet上季廣告收入差過預期，股價市後插近6%穿143美元。

●PayPal宣布裁員2500名員工，盼可推動利潤增長。

●Apple蟬聯胡潤世界500強之冠，英偉達價值增達2倍。

●AMD今季收入預測遜預期，股價市後瀉6%。

●UPS季績遜預期，計劃裁員1.2萬人，股價挫8%。

●微軟季度收入勝預期，股價市後守400美元關。