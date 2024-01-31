Klook料訪港旅客正回歸　需跨行業合作提升吸引力

網上旅行社（OTA）Klook香港及澳門區總經理岑皓祺 (Kennv Sham）引述其平台數據指，來自菲律賓、中國內地及泰國的訪港入境旅客量已經超越疫情前水平，相信旅客正在回來。他期望跟更多國際品牌及商標合作，引入更多大型活動，吸引更多旅客訪港，公司今年入境旅遊銷售目標倍增，並計劃把香港入境旅遊的投資按年增一倍。

之前本港官員慨嘆國際知名巨星Taylor Swift舉辦世界巡迴演唱會，香港卻是榜上無名，應該如何增加競爭力？岑皓祺認為，香港在基建方面正在逐步追趕，例如年底或明年初啟用的啟德體育園，仍有很大潛力來吸引外國的歌手、IP、或者體育盛事來港，認為不用擔心。

不過，他也坦言，需要跨行業共同努力，才能讓香港旅遊業改善，例如餐飲業方面目前最後落單時間普遍為晚上9時半，比起一些鄰近旅遊目的地如東京的11時半為早，直言夜經濟還沒完全恢復。

受惠疫情後旅遊復甦，Klook去年全年總訂購價值（Gross booking value）達到30億美元。另公司計劃今季推出人工智能（AI）協作工具，助顧客節省計劃行程時間。