啟德天璽•海下月招標推售　售價參考同系天璽做價

整體市況方面，他指，上月推售的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST銷情暢旺，反映市場上剛性需求大，可見樓市利好因素正強化，相信今年租務市場將承接去年升勢，加上利息見頂回落機會大，若政府可以全面撤銷辣招，將可推動樓市全面復甦。

新地代理總經理陳漢麟稱，天璽•海預計農曆新年後上載樓書，採以招標先行的銷售形式。全盤有近九成單位可享有不同程度的海景。整體戶型分布上，四房標準單位實用面積約1,100至2,200方呎，佔總供應逾七成，大部分更設平台及天台等戶外空間。

他透露，該盤設有23伙特色戶，最大的單位有逾4,600方呎。當中有8伙更設私人泳池。該盤提供充裕車位，與住宅單位比例超過九成。現正計劃提供七人驕車服務，以連接啟德站。該盤亦設基座商場，佔地近2.4萬方呎。

資料顯示。項目分兩期發展，第1期提供256伙，已獲批預售樓花同意書，預計關鍵日期為2025年11月。而第2期則提供183伙。